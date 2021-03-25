У Харківському аеропорту – колапс з пасажирами з Єгипту: відео

У аеропорту Харкова вранці 25 березня утворилися довжелезні черги. Пасажири, які повернулись рейсом з Єгипту, масово встановлюють додаток "Вдома" від Мінцифри. Він контролює дотримання самоізоляції.

Річ у тім, що нещодавно в уряді посилили контроль за громадянами, які повертаються в Україну. Як українці, так і іноземці мають піти на самоізоляцію на 14 днів або надати результат негативного ПЛР-тесту.

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Необхідно встановити додаток "Вдома".

Тепер дотримуватися 14-денної самоізоляції треба незалежно від того, з якої країни в'їжджають люди, та в якій зоні ця країна перебуває.

Або можна зареєструвати в застосунку негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 48 годин до моменту перетину кордону.

Перервати самоізоляцію можна у випадку, якщо пройти тестування в Україні, і його результат виявиться негативним.

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Що відомо про застосунок "Вдома"

Додаток розробила команда Міністерства цифрової трансформації спільно з МОЗ. Попередньо він називався "Дій вдома", але під час ребрендингу у грудні 2020 року його перейменували.

Застосунок створили за аналогією до низки європейських програм, які так само контролюють дотримання самоізоляції. Встановлювати його чи ні – було рішенням добровільним.

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Головне про функціонал додатку: