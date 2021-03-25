У Харківському аеропорту – колапс з пасажирами з Єгипту: відео
У аеропорту Харкова вранці 25 березня утворилися довжелезні черги. Пасажири, які повернулись рейсом з Єгипту, масово встановлюють додаток "Вдома" від Мінцифри. Він контролює дотримання самоізоляції.
Джерело:фейсбук-спільнота "Харьков NOW"
Річ у тім, що нещодавно в уряді посилили контроль за громадянами, які повертаються в Україну. Як українці, так і іноземці мають піти на самоізоляцію на 14 днів або надати результат негативного ПЛР-тесту.
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Самоізоляція в Україні: деталі
- Необхідно встановити додаток "Вдома".
- Тепер дотримуватися 14-денної самоізоляції треба незалежно від того, з якої країни в'їжджають люди, та в якій зоні ця країна перебуває.
- Або можна зареєструвати в застосунку негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 48 годин до моменту перетину кордону.
- Перервати самоізоляцію можна у випадку, якщо пройти тестування в Україні, і його результат виявиться негативним.
Ситуація у Харківському аеропорту: відео
Що відомо про застосунок "Вдома"
Додаток розробила команда Міністерства цифрової трансформації спільно з МОЗ. Попередньо він називався "Дій вдома", але під час ребрендингу у грудні 2020 року його перейменували.
Застосунок створили за аналогією до низки європейських програм, які так само контролюють дотримання самоізоляції. Встановлювати його чи ні – було рішенням добровільним.
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Головне про функціонал додатку:
- Підтверджує місця проходження самоізоляції з визначенням геолокації.
- Запрошує фото, які підтверджують перебування за місцем проходження самоізоляції.
- Є опція "покинути самоізоляцію", щоб вигуляти собаку або сходити в аптеку.
- Налаштовано сповіщення про отримання негативного результату ПЛР-тесту.
- Екстрений виклик на гарячу лінію МОЗ України.
- Додатково: є функціонал для моніторингу розвитку симптомів.
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