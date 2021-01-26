ПАРЄ закликала Україну поважати незалежність судової системи

Парламентська асамблея Ради Європи у річному звіті закликала Україну зміцнити антикорупційні структури. Крім того, порадили країні утриматись від згубних дій щодо верховенства права.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Зокрема, закликали утриматись від дій, які можуть погано вплинути на незалежність судової системи.
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В Асамблеї стурбовані через недоліки у вирішенні цих проблем. До слова, резолюцію підготував данський депутат Міхаель Ааструп Єнсен.
У ПАРЄ привітали зусилля української влади щодо роботи інститутів для боротьби з корупцією, а також перемир'я на Донбасі.
Зауважимо, що генеральна секретарка ПАРЄ Марія Пейчинович-Бурич заявила, що хотіла у 2019 році приїхати до України. Однак Київ, за її словами, не створив для цього відповідних умов.