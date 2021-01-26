Парламентська асамблея Ради Європи у річному звіті закликала Україну зміцнити антикорупційні структури. Крім того, порадили країні утриматись від згубних дій щодо верховенства права.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Зокрема, закликали утриматись від дій, які можуть погано вплинути на незалежність судової системи.

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Що мовиться у звіті ПАРЄ про Україну

Україні необхідно вжити заходів для зміцнення структур для боротьби з корупцією. Зокрема, шляхом відновлення роботи системи електронного декларування та уточнення правового статусу НАБУ.

Однак варто утриматись від будь-яких дій, які можуть згубно вплинути на верховенство права і незалежність системи правосуддя;

Потрібно забезпечити розслідування всіх нападів на журналістів.

В Асамблеї стурбовані через недоліки у вирішенні цих проблем. До слова, резолюцію підготував данський депутат Міхаель Ааструп Єнсен.

Що хорошого кажуть в ПАРЄ про Україну

У ПАРЄ привітали зусилля української влади щодо роботи інститутів для боротьби з корупцією, а також перемир'я на Донбасі.

Зауважимо, що генеральна секретарка ПАРЄ Марія Пейчинович-Бурич заявила, що хотіла у 2019 році приїхати до України. Однак Київ, за її словами, не створив для цього відповідних умов.