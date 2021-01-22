У Парламентській асамблеї Ради Європи відмовились обговорювати закон про українську мову під час зимової сесії. На цьому раніше наполягала російська делегація.

Пропозицію Кремля відхилили 22 січня під час засідання бюро Асамблеї. Про це повідомив Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

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"Російська пропозиція відхилена бюро ПАРЄ. Маніпуляція не пройшла", – сказав Гончаренко.

На одному з українських телеканалів депутат також пояснив, що такими діями Росія намагається відволікти увагу "від того жаху, який має місце в їхній країні, коли опозиціонерів саджають за ґрати та намагаються отруїти".

Окрім цього, українська делегація оскаржуватиме у перший день зимової сесії ПАРЄ у Страсбурзі повноваження російських делегатів.

Довідка. Зимова сесія Асамблеї відбудеться 25 – 29 січня. Вона вирізнятиметься своїм особливим форматом, адже делегати зможуть бути фізично присутніми у Страсбурзі або взяти участь у роботі дистанційно.

Мовне питання в Україні: що відомо

16 січня набули чинності норми статті закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Вони передбачають те, що працівники сфери обслуговування зобов'язані розмовляти українською мовою. Однак на прохання клієнта вони можуть перейти на іншу мову.



Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу