"Примарний діалог": ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації

У четвер, 28 січня, Парламентська асамблея Ради Європи не підтримала оскарження повноважень російської делегації. Його ініціювала українська сторона.
Джерело: телеграм-канал Олексія Гончаренка
На оскарженні повноважень російської делегації також наполягали Грузія, Естонія, Латвія та Литва.
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Олексій Гончаренко зауважив, що критична доповідь про те, що Росія не дотримується жодних покладених на неї зобов'язань, була хорошою.
Однак, там було пропущено одне ключове слово – "НЕ". Не ратифікувати повноваження російської делегації,
– заявив Гончаренко.
Як країни голосували за ініціативу щодо оскарження повноважень Росії в ПАРЄ / Фото Олексія Гончаренка
Повноваження Росії у ПАРЄ: як голосували країни / Фото Олексія Гончаренка
Деталі голосування за повноваження Росії в ПАРЄ / Фото Олексія Гончаренка
Як країни голосували за повноваження Росії в ПАРЄ / Фото Олексія Гончаренка