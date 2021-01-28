"Примарний діалог": ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації
У четвер, 28 січня, Парламентська асамблея Ради Європи не підтримала оскарження повноважень російської делегації. Його ініціювала українська сторона.
Джерело: телеграм-канал Олексія Гончаренка
На оскарженні повноважень російської делегації також наполягали Грузія, Естонія, Латвія та Литва.
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Як голосували делегати
- За підтвердження повноважень російської делегації проголосували 109 делегатів.
- Проти – 37 делегатів.
Олексій Гончаренко зауважив, що критична доповідь про те, що Росія не дотримується жодних покладених на неї зобов'язань, була хорошою.
Однак, там було пропущено одне ключове слово – "НЕ". Не ратифікувати повноваження російської делегації,
– заявив Гончаренко.
Що ще сказав Гончаренко
- У ПАРЄ досі намагаються шукати примарний "діалог" з тими, хто його не збирається вести.
- Україна та її міжнародні друзі оскаржуватимуть повноваження російської делегації щоразу, коли це буде можливо.
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