У четвер, 28 січня, Парламентська асамблея Ради Європи не підтримала оскарження повноважень російської делегації. Його ініціювала українська сторона.

Джерело: телеграм-канал Олексія Гончаренка

На оскарженні повноважень російської делегації також наполягали Грузія, Естонія, Латвія та Литва.

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Як голосували делегати

За підтвердження повноважень російської делегації проголосували 109 делегатів.

Проти – 37 делегатів.

Олексій Гончаренко зауважив, що критична доповідь про те, що Росія не дотримується жодних покладених на неї зобов'язань, була хорошою.

Однак, там було пропущено одне ключове слово – "НЕ". Не ратифікувати повноваження російської делегації,

– заявив Гончаренко.

Що ще сказав Гончаренко

У ПАРЄ досі намагаються шукати примарний "діалог" з тими, хто його не збирається вести.

Україна та її міжнародні друзі оскаржуватимуть повноваження російської делегації щоразу, коли це буде можливо.

Зауважте! ПАРЄ – найдавніший в історії Європи орган міжпарламентської співпраці. До нього належать 47 країн. Ще 3 держави перебувають у статусі спостерігачів.