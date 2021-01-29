О 5 годині ранку у Страсбурзі завершилася комендантська година. Тепер французи можуть виходити на вулиці, йти працювати, відкривати магазини, торгові центри тощо. Починає свою роботу і Парламентська асамблея Ради Європи.

Джерело: 24 канал

Попри карантинні обмеження, запроваджені у Франції, в міжнародній організації вирішили не скасовувати зимову сесію. Детальніше – у матеріалі журналістів.

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Гібридна система засідання

Через пандемію COVID-19 засідання в ПАРЄ відбуваються за гібридною системою:

частина депутатів приїхала особисто до Страсбурга;

але більшість – долучилися до слухань через відеозв'язок.

Українська делегація приїхала до Франції у повному складі, бо плани у депутатів були серйозні – позбавити російських представників прав участі в сесіях ПАРЄ.

Росія наразі є і залишається найбільшою порушницею прав людини в Європі, також найбільшою порушницею міжнародного права,

– зазначила депутатка від фракції "Голос" Леся Василенко.

За її словами, Росія не цурається відкрито говорити про те, що рішення Європейського суду з прав людини для неї не мають жодного значення, якщо вони суперечать внутрішньому законодавству.



Парламентська асамблея Ради Європи / Фото пресслужби ПАРЄ

Ініціативу України не підтримали

І попри всі ці кричущі порушення міжнародних норм та утиски прав і свобод громадян (як на окупованих територіях Криму і Донбасу, так і всередині самої Росії), її депутатів не позбавили прав участь в роботі в ПАРЄ. Резолюція, яка передбачала підтвердження їхніх повноважень набрала необхідну кількість голосів.

Повернули зі скандалом

Санкції на Росію в ПАРЄ наклали у 2014 році, після того, як Кремль анексував Крим і розв'язав агресію на Донбасі. Але вже за 5 років російську делегацію повернули до організації.



Росію повернули в ПАРЄ у 2014 році / Фото Picture-alliance

І це попри те, що Москва не змінила своєї агресивної зовнішньої політики. Для цього навіть реформували регламент ПАРЄ.

Зазначимо! Україну, яка виступала проти цього, тоді підтримали лише 9 з 47 членів організації.

"Поки що в Західній Європі домінує саме такий підхід: от давайте ще раз спробуємо, от давайте ще раз переконаємо Росію, що вона поводиться абсолютно неадекватно", – зазначив ексочільник МЗС України Володимир Огризко.

Чи був в України шанс на успіх

Відтак як і 2 роки тому на цій зимовій сесії ПАРЄ в української делегації було мало шансів на успіх. Та, попри це, українська ініціатива не була позбавлена свого особливого сенсу.

Це крок не символічний, а політичний. І він правильний. Тому що дає можливість ще раз привернути увагу Парламентської Асамблеї до тих кричущих порушень, до яких вдається Росія,

– зауважив Огризко.

Втім у демаршу українських депутатів в ПАРЄ проти росіян можуть бути і негативні наслідки.

Які негативні наслідки

"Зрештою, якщо ми висуваємо ініціативи, які не працюють, то це зменшує вплив самої української делегації", – зауважив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко.



Як Україну сприймають в ПАРЄ / Фото Консульства Європи

За його словами, Україну починають сприймати як державу, яка окрім боротьби з Росією під будь-яким приводом, не може створювати інший порядок денний.

Завдання міжнародних організацій

Міжнародні організації створюють перше за все майданчики для реагування на складні виклики сучасності. І головне їхнє завдання – сприяти діалогу країн.

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Тож Україна, як член багатьох міжнародних організацій, зокрема і ПАРЄ, повинна шукати такі шляхи роботи в них, які дозволять повноцінно доносити свою позицію і відстоювати свої інтереси.

Головним завданням української дипломатії є переконання Заходу, що його політика щодо Росії є насправді безперспективною щонайменше, і такою, яка справді підштовхує Путіна продовжувати свою агресію,

– відзначив ексміністр закордонних справ України.

Для цього в українських політиків є багато майданчиків: це і ПАРЄ, і ОБСЄ, і структури ООН.