Чому ПАРЄ критикують Росію, але не позбавляють її делегацію повноважень: відповідь Мезенцевої

Російську делегацію не вдалося позбавити повноважень на полях ПАРЄ. Раніше моніторинговий комітет відхилив усі українські правки до цього рішення.
Джерело: 24 канал
Очільниця української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева пояснила, якби українська делегація не ініціювала б це питання за стандартною процедурою оскарження Росії, цієї резолюціїї взагалі б не було. Вона вважає це перемогою.
Важливо ПАРЄ давно зламалась: Кулеба відреагував на рішення щодо повноважень делегації Росії
Експертка пояснила, що у 2020 році про оскарження віцепрезидента не було жодного документу. І наголосила, що всі грунтовні правки України екзамінували.
Це означає, що попри те, що асамблея підтверджує повноваження Російської Федерації, вона ніяк не визнає, що Крим – російський. Він є українським і окупованим,
– сказала Мезенцева.
І додала, що ПАРЄ засудила авторитарні тенденції, що загострилися останнім часом в Росії, та окремий блок звинувачень присвятили не розслідуваному отруєнню Навального та придушенню останніх протестів. Але окрім цього і йшлося про окуповані території Донбасу.
У резолюції мовиться також і про права людини, про порушення мирних зібрань, додала експертка. До цього ж, у ПАРЄ ствердили, що доповідь щодо Росії вже готують.
Дивіться відео: Мезенцева про оскарження повноважень російської делегації