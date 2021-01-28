Російську делегацію не вдалося позбавити повноважень на полях ПАРЄ. Раніше моніторинговий комітет відхилив усі українські правки до цього рішення.

Джерело: 24 канал

Очільниця української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева пояснила, якби українська делегація не ініціювала б це питання за стандартною процедурою оскарження Росії, цієї резолюціїї взагалі б не було. Вона вважає це перемогою.

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Експертка пояснила, що у 2020 році про оскарження віцепрезидента не було жодного документу. І наголосила, що всі грунтовні правки України екзамінували.

Це означає, що попри те, що асамблея підтверджує повноваження Російської Федерації, вона ніяк не визнає, що Крим – російський. Він є українським і окупованим,

– сказала Мезенцева.

Про що йдеться у резолюції

І додала, що ПАРЄ засудила авторитарні тенденції, що загострилися останнім часом в Росії, та окремий блок звинувачень присвятили не розслідуваному отруєнню Навального та придушенню останніх протестів. Але окрім цього і йшлося про окуповані території Донбасу.

У резолюції мовиться також і про права людини, про порушення мирних зібрань, додала експертка. До цього ж, у ПАРЄ ствердили, що доповідь щодо Росії вже готують.

Нагадаємо! Російську делегацію позбавляли права голосу у квітні 2014 року після окупації Криму. На знак протесту росіяни відмовилися брати участь у сесіях ПАРЄ, а Москва припинила сплачувати свою частку внеску до бюджету Ради Європи. Однак 2019 року Росію повернули до ПАРЄ.

Рішення ПАРЄ: коротко

Парламентська асамблея Ради Європи 28 січня 2021 року не підтримала оскарження повноважень російської делегації, яке ініціювала українська сторона.

За підтвердження проголосували 109 делегатів, а проти – 37.

Оскільки резолюція стосувалась повноважень російської делегації, депутати з РФ не могли брати участь у голосуванні.

Дивіться відео: Мезенцева про оскарження повноважень російської делегації