Постійна делегація Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи ініціює проведення дебатів про порушення Росією прав людини в тимчасово окупованому Криму. Обговорення мають відбутися 25 – 29 січня у Страсбурзі.

Проєкт порядку денного зимової пленарної сесії Асамблеї представив генеральний секретар ПАРЄ Войцех Савицький. Про це інформує Укрінформ.

До речі Україна ініціює створення Кримської платформи на рівні ПАРЄ, – Мезенцева

В ПАРЄ обговорюватимуть Крим

Зимова сесія ПАРЄ відбудеться у "гібридному" форматі. Делегати зможуть бути як фізично присутні у Страсбурзі, так і взяти участь у роботі дистанційно.

Українська делегація ініціювала дебати із загальних питань про порушення прав людини у Криму та місті Севастополі,

– заявив генсек ПАРЄ.

Формат дебатів із загальних питань не передбачає ухвалення резолюції.

Які ще дискусії відбудуться у ПАРЄ

Азербайджан подав запит про проведення дебатів щодо утримання військовополонених після завершення збройного конфлікту в Нагірному Карабаху.

За терміновою процедурою у Страсбурзі також можуть обговорити ухвалення резолюцій щодо арешту і затримання російського опозиційного політика Олексія Навального.

Відбудуться дискусії щодо погіршення ситуації у Білорусі.

Окрім цього, російська делегація ініціювала розгляд питання про "заборону російської мови, а також інших мов національних менших в Україні".

Що таке ПАРЄ Парлааментська асамблея Ради Європи – один з двох головних статутних органів Ради Європи. Це консультативний орган, який складається з представників парламентів усіх держав-членів. ПАРЄ є найстарішим в Європі органом міжпарламентської співпраці.



В Асамблеї традиційно проводять обговорення актуальних проблем європейської політики. На них регулярно запрошують глав держав і урядів. Після цього в ПАРЄ готують резолюції та рекомендації.

Зверніть увагу! 16 січня набрали чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Тепер усі заклади громадського харчування, а також інші установи повинні обслуговувати клієнтів виключно державною мовою.



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