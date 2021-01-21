Порушення Росією прав людини у Криму: Україна ініціює дебати у ПАРЄ
Постійна делегація Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи ініціює проведення дебатів про порушення Росією прав людини в тимчасово окупованому Криму. Обговорення мають відбутися 25 – 29 січня у Страсбурзі.
Проєкт порядку денного зимової пленарної сесії Асамблеї представив генеральний секретар ПАРЄ Войцех Савицький. Про це інформує Укрінформ.
До речі Україна ініціює створення Кримської платформи на рівні ПАРЄ, – Мезенцева
В ПАРЄ обговорюватимуть Крим
Зимова сесія ПАРЄ відбудеться у "гібридному" форматі. Делегати зможуть бути як фізично присутні у Страсбурзі, так і взяти участь у роботі дистанційно.
Українська делегація ініціювала дебати із загальних питань про порушення прав людини у Криму та місті Севастополі,
– заявив генсек ПАРЄ.
Формат дебатів із загальних питань не передбачає ухвалення резолюції.
Які ще дискусії відбудуться у ПАРЄ
- Азербайджан подав запит про проведення дебатів щодо утримання військовополонених після завершення збройного конфлікту в Нагірному Карабаху.
- За терміновою процедурою у Страсбурзі також можуть обговорити ухвалення резолюцій щодо арешту і затримання російського опозиційного політика Олексія Навального.
- Відбудуться дискусії щодо погіршення ситуації у Білорусі.
- Окрім цього, російська делегація ініціювала розгляд питання про "заборону російської мови, а також інших мов національних менших в Україні".
Що таке ПАРЄПарлааментська асамблея Ради Європи – один з двох головних статутних органів Ради Європи. Це консультативний орган, який складається з представників парламентів усіх держав-членів. ПАРЄ є найстарішим в Європі органом міжпарламентської співпраці.
В Асамблеї традиційно проводять обговорення актуальних проблем європейської політики. На них регулярно запрошують глав держав і урядів. Після цього в ПАРЄ готують резолюції та рекомендації.
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