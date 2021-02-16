"Партію Шарія" не заборонять після підозри блогеру, – Айвазовська

СБУ 16 лютого оголосила підозру одіозному блогеру Анатолію Шарію. Однак це ніяк не вплине на діяльність партії, неофіційним лідером якої він є.

Згідно із законом, діяльність політичних партій, які спрямовані на ліквідацію незалежності України, її суверенітету тощо є забороненою. Про це розповіла голова правління ГО "ОПОРА" Айвазовська.

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За її словами, закон передбачає, що Мін'юст у судовому порядку може ініціювати заборону політичної партії у випадку порушення вимог щодо її діяльності.

Анатолій Шарій формально не очолює юридичну особу, названої на його честь політичної партії, а вручення підозри не є тим самим, що і обвинувачувальний вирок,

– пояснила Айвазовська.

Вона додала: "Автоматичне припинення діяльності партії не може бути наслідком дій окремого її члена, лідера, навіть керівника. У позасудовому порядку ліквідацію структури через вручення підозри її лідеру навіть щодо серйозного злочину не передбачено законодавством".

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