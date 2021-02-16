"Партію Шарія" не заборонять після підозри блогеру, – Айвазовська
СБУ 16 лютого оголосила підозру одіозному блогеру Анатолію Шарію. Однак це ніяк не вплине на діяльність партії, неофіційним лідером якої він є.
Джерело:фейсбук Ольги Айвазовської
Згідно із законом, діяльність політичних партій, які спрямовані на ліквідацію незалежності України, її суверенітету тощо є забороненою. Про це розповіла голова правління ГО "ОПОРА" Айвазовська.
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За її словами, закон передбачає, що Мін'юст у судовому порядку може ініціювати заборону політичної партії у випадку порушення вимог щодо її діяльності.
Анатолій Шарій формально не очолює юридичну особу, названої на його честь політичної партії, а вручення підозри не є тим самим, що і обвинувачувальний вирок,
– пояснила Айвазовська.
Вона додала: "Автоматичне припинення діяльності партії не може бути наслідком дій окремого її члена, лідера, навіть керівника. У позасудовому порядку ліквідацію структури через вручення підозри її лідеру навіть щодо серйозного злочину не передбачено законодавством".
Що відомо про підозру Шарію
- Служба безпеки України підозрює блогера у діях на шкоду нацбезпеці України у інформаційній сфері.
- Підозру Шарію оголосили у межах 2 кримінальних проваджень – державна зрада та порушення рівноправності людей. Мовиться про розпалювання національної ворожнечі та приниження честі і гідності.
- Сам Шарій заявив, що справи проти нього – "чиста політика".
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