Підтвердили свій статус: партійці Шарія внесли 1,5 мільйона застави за підозрювану в держзраді

Джерело:адвокат Валентин Рибін
"Партія Шарія" внесла 1,5 мільйона гривень застави за Вікторію Даскаліцу – цивільну дружину одеського "антимайдану". Жінку підозрюють у державній зраді в справі телеграм-каналів, які, на думку СБУ, працювали на й за гроші Росії.
Лише 1 лютого 2021 року Служба безпеки затримала Вікторію Даскаліцу за підозрою в держзраді, а вже того ж дня суд відправив її в СІЗО під заставу в 1,58 мільйона гривень.
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Проросійській "Партії Шарія" знадобилося всього 2 дні, щоб зібрати необхідні гроші. Тож вже 4 лютого за підозрювану внесли всю суму застави.
Адвокат Валентин Рибін сподівався забрати її з СІЗО 5 лютого, але розповів, що так і не зміг туди потрапити. На вході чергувала поліція та нікого не пропускала.
Як згодом з'ясувалося, це пов'язане з серією фейкових "мінувань" у Харкові. Під які зокрема потрапили суди й СІЗО на вулиці Полтавський шлях.
Служба безпеки України виявила велику агентурну мережу Росії в Україні, яка діяла через анонімні телеграм-канали, що вели ворожу пропаганду.
За версією СБУ, для антиукраїнської діяльності Генштаб ЗС Росії вербував проросійськи налаштованих українців. Мовиться про низку відомих телеграм-каналів: