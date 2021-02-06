"Партія Шарія" внесла 1,5 мільйона гривень застави за Вікторію Даскаліцу – цивільну дружину одеського "антимайдану". Жінку підозрюють у державній зраді в справі телеграм-каналів, які, на думку СБУ, працювали на й за гроші Росії.

Лише 1 лютого 2021 року Служба безпеки затримала Вікторію Даскаліцу за підозрою в держзраді, а вже того ж дня суд відправив її в СІЗО під заставу в 1,58 мільйона гривень.

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Проросійській "Партії Шарія" знадобилося всього 2 дні, щоб зібрати необхідні гроші. Тож вже 4 лютого за підозрювану внесли всю суму застави.

Адвокат Валентин Рибін сподівався забрати її з СІЗО 5 лютого, але розповів, що так і не зміг туди потрапити. На вході чергувала поліція та нікого не пропускала.

Як згодом з'ясувалося, це пов'язане з серією фейкових "мінувань" у Харкові. Під які зокрема потрапили суди й СІЗО на вулиці Полтавський шлях.

Що відомо про Вікторію Даскаліцу?

Це громадянка України з Одеси. Вона є цивільною дружиною Артема Давидченка – колабораціоніста з Росією, лідера одеського "антимайдану" й одного з організаторів російського мітингу в Одесі 2 травня 2014 року.



На початку лютого 2021 року Вікторію Даскаліцу затримала Служба безпеки. Жінці інкримінують державну зраду в справі телеграм-каналів, які в Україні працювали в інтересах держави-агресорки.

Коротко про справу телеграм-каналів:

Служба безпеки України виявила велику агентурну мережу Росії в Україні, яка діяла через анонімні телеграм-канали, що вели ворожу пропаганду.

За версією СБУ, для антиукраїнської діяльності Генштаб ЗС Росії вербував проросійськи налаштованих українців. Мовиться про низку відомих телеграм-каналів: