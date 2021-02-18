"Партія Шарія" за документами використовує ім’я та прізвище не проросійського блогера Анатолія Шарія. Насправді мовиться про Віктора Шарія з Дніпра.

Віктор Шарій погодився "позичити" своє прізвище за 500 доларів. Але тепер змінив своє рішення та хоче "відібрати" його назад.

Актуально "Партію Шарія" не заборонять після підозри блогеру, – Айвазовська

Як Віктор Шарій став причетним до "Партії Шарія"

Чоловік у коментарі журналістам розповів, шо використати його прізвище в "Партії Шарія" захотіли у 2019 році. Сталося це перед виборами до Верховної Ради.

Тоді Віктору Шарію зателефонували представники проросійського пропагандиста та запропонували грошову винагороду. І той погодився.

Згодом, після візиту до нотаріуса, Віктор Шарій довгий час жодного стосунку до партії не мав. Він каже: "Після того, як дав свою згоду, на деякий час навіть забув про них".

Чоловік змінив свою думку щодо Шарія та його партії

Віктор Шарій дійшов висновку, що хоче забрати дозвіл на використання прізвища в назві партії назад. За його словами, йому вже набридли жарти оточення про те, що його прізвище використовує "Партія Шарія".

Починають підколювати, "стібатися", а мені це вже неприємно. І я хочу зараз поставити в цьому всьому крапку,

– наголосив Віктор Шарій.

Зауважимо! У жовтні 2020 року Віктор Шарій звернувся до суду з вимогою заборонити "Партію Шарія". У позові чоловік зазначав, що "використання його прізвища в назві партії не повинно відбуватись без його згоди". Однак у грудні того ж року Віктор Шарій від будь-яких претензій відмовився.

Останні події навколо Анатолія Шарія: коротко

Служба безпеки України нещоджавно оголосила йому про підозру. Одна стаття стосується державної зради , інша – порушення рівноправності людей щодо їх расової, національної належності, релігійних переконань..

, інша – щодо їх расової, національної належності, релігійних переконань.. Сам Шарій вважаєпереконаний, що всі справи проти нього – політичні.

Згідно з інформацією ЗМІ, Анатолія Шарія оголосять в розшук, якщо він не з'явиться на допит до СБУ 22 лютого.

Докладніше з біографією гібридного диктора Кремля Шарія можете ознайомитися за цим посиланням.