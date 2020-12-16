Верховна Рада ухвалила постанову про зміни меж 11 міст. Зокрема, Ніжина, що у Чернігівській області, та Ніжинського району. Крім цього, змінили територію й інших міст.

Навіщо змінили межі

Постанова значно розширює територію Ніжина. Про це повідомив мер Ніжина Олександр Кодола у фейсбуці.

До речі Зеленський попросив Раду пустити іноземні війська в Україну: навіщо

Так, раніше Кодола зауважував, що Ніжин територіально зросте на 725 гектарів або майже на 17%. Мер наголосив, що потрібно впорядкувати межі міст, тому що вони не були встановлені та юридично закріплені. Проте постанова розширила територію лише на 720 гектарів, тому що 5 гектарів відійшли до Вертіївської сільської ради.

До речі, проєкт постанови розробляли протягом 12 років.

Також змінили межі інших міст:

Межі міста Корюківка на Чернігівщині збільшили на 371 гектар.

Змінили територію Радехова Львівської області,

Великих Мостів Львівської області;

Рубіжного Луганської області;

Шполи Черкаської області;

Городка Хмельницької області;

Арциза Одеської області;

Рогатина Івано-Франківської області;

Овруча Житомирської області;

Лозової Харківської області.

До речі Кабмін змінив межі 7 міст України