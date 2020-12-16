Парламент змінив межі понад 11 міст: перелік
Верховна Рада ухвалила постанову про зміни меж 11 міст. Зокрема, Ніжина, що у Чернігівській області, та Ніжинського району. Крім цього, змінили територію й інших міст.
Навіщо змінили межі
Постанова значно розширює територію Ніжина. Про це повідомив мер Ніжина Олександр Кодола у фейсбуці.
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Так, раніше Кодола зауважував, що Ніжин територіально зросте на 725 гектарів або майже на 17%. Мер наголосив, що потрібно впорядкувати межі міст, тому що вони не були встановлені та юридично закріплені. Проте постанова розширила територію лише на 720 гектарів, тому що 5 гектарів відійшли до Вертіївської сільської ради.
До речі, проєкт постанови розробляли протягом 12 років.
Також змінили межі інших міст:
- Межі міста Корюківка на Чернігівщині збільшили на 371 гектар.
- Змінили територію Радехова Львівської області,
- Великих Мостів Львівської області;
- Рубіжного Луганської області;
- Шполи Черкаської області;
- Городка Хмельницької області;
- Арциза Одеської області;
- Рогатина Івано-Франківської області;
- Овруча Житомирської області;
- Лозової Харківської області.
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