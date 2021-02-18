Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова виступила в Раді зі звітом з нагоди річниці перебування на посаді. Водночас парламент досить лагідно оцінив виступ очільниці Офісу генпрокурора.

Це означає, що така людина на цій посаді є зручною народним депутатам. Про це розповів колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

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"Парламент був надзвичайно лагідним до генерального прокурора", – наголосив він.

Руслан Рябошапка пояснив, якщо генеральний прокурор зручний нардепам, це свідчить про тіньові домовленості між парламентарями і ним.

Хоча, як говорив мій товариш, прокурора може любити лише його мати. Депутати – це фактично клієнти генерального прокурора, і не може бути взаємної любові між ними,

– зауважив він.

Крім цього, ексгенеральний прокурор вважає, що роль Венедіктової у справі Татарова – вирішальна. І загалом це питання декількох процесуальних дій, кількох підписів, щоб справа могла бути вирішена.

Що відомо про справу Татарова? Заступника глави Офісу Президента Олега Татарова підозрюють у причетності до корупційних оборудок екснардепа Максима Микитася. Йдеться про справу щодо квартир Національної гвардії й збитки у 81 мільйон гривень.



У грудні 2020 року Печерський суд Києва вирішив передати справу Татарова від НАБУ до Державного бюро розслідувань. Згодом Офіс генпрокурора віддав її Службі безпеки України. У НАБУ наголосили, що Офіс генпрокурора здійснює "безпрецедентне в історії втручання у розслідування".

Українці майже не довіряють генеральній прокуратурі, – Рябошапка

Руслан Рябошапка розповів, що напередодні дивився соціологічні опитування стосовно рівня довіри українці до генеральної прокуратури. І підкреслив, що вони є дуже невтішними.

Лише декілька відсотків українців довіряють прокуратурі. Це і є головний результат роботи генерального прокурора,

– прокоментував він.

Також ексгенеральний прокурор пригадав, що коли його команда обійняла посади, ключовим критерієм було саме підвищення рівня довіри до органів прокуратури.

"Ми протягом декількох місяців, хоча й проводилася атестація, робили все, щоб вона збільшувалася. І це насправді відбулося. На жаль, сьогодні ми бачимо, що ці цифри стали вкрай мізерними", – підсумував він.

Зверніть увагу! Верховна Рада 5 березня 2020 року на позачерговому засіданні відправила у відставку генпрокурора Руслана Рябошапку.