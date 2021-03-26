В парку поблизу міської лікарні Харкова знайшли мертве немовля

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Джерело:

Поліція Харківщини

Тіло дитини виявив випадковий перехожий 26 березня. В обідній час він ішов через парк, розташований неподалік міської лікарні. Чоловік одразу повідомив поліцію.

На місце терміново прибули керівництво та слідчо-оперативна група Харківського райуправління, експерти, пересувна криміналістична лабораторія.

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Що відомо про ситуацію

  • Чоловік йшов через парк. Неподалік стежки побачив невеличке тіло, присипане листям.
  • Він подзвонив до правоохоронців о 12:45.
  • Експерти на місці постановили, що це тіло немовля.
  • Але смерть настала, ймовірно, кілька місяців тому.
  • Через це вказати причини смерті дитини наразі неможливо.
  • Правоохоронці додали, що тіло виявили за 50 метрів від будівлі однієї з міських лікарень, в якій є гінекологічне відділення.
  • Наразі поліцейські опитують персонал медичного закладу, перевіряють документацію та обліки породіль.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. За це правопорушення передбачено до 5 років позбавлення волі.

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