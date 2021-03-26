В парку поблизу міської лікарні Харкова знайшли мертве немовля

Джерело:Поліція Харківщини
Тіло дитини виявив випадковий перехожий 26 березня. В обідній час він ішов через парк, розташований неподалік міської лікарні. Чоловік одразу повідомив поліцію.
На місце терміново прибули керівництво та слідчо-оперативна група Харківського райуправління, експерти, пересувна криміналістична лабораторія.
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У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. За це правопорушення передбачено до 5 років позбавлення волі.
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