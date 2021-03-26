Тіло дитини виявив випадковий перехожий 26 березня. В обідній час він ішов через парк, розташований неподалік міської лікарні. Чоловік одразу повідомив поліцію.

На місце терміново прибули керівництво та слідчо-оперативна група Харківського райуправління, експерти, пересувна криміналістична лабораторія. Актуально У Харкові громадянин Узбекистану зґвалтував 15-річну дівчину: йому дали 12 років Що відомо про ситуацію Чоловік йшов через парк. Неподалік стежки побачив невеличке тіло, присипане листям.

Він подзвонив до правоохоронців о 12:45.

Експерти на місці постановили, що це тіло немовля.

Але смерть настала, ймовірно, кілька місяців тому.

Через це вказати причини смерті дитини наразі неможливо.

Правоохоронці додали, що тіло виявили за 50 метрів від будівлі однієї з міських лікарень, в якій є гінекологічне відділення.

Наразі поліцейські опитують персонал медичного закладу, перевіряють документацію та обліки породіль. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. За це правопорушення передбачено до 5 років позбавлення волі. До теми Пожежа на Харківщині у багатоповерхівці: 2-річний хлопчик загинув, його маму і бабцю врятували