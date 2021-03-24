У парках та скверах можна ходити без масок: уряд уточнив деталі постанови

Уряд вніс зміни до постанови про обмеження, яких слід дотримуватись у червоній зоні. Перебувати у скверах та парках без масок людям таки дозволили.

В МОЗ зазначили, що постанову уряду начебто неправильно потрактували ЗМІ. Отож у лісах, парках та скверах червоної зони можна обійтись без засобів захисту.

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Де обов'язково носити маску у червоній зоні:

у закладах охорони здоров'я та освіти,

підземних переходах,

зупинках громадського транспорту,

інших територіях загального користування за неможливості дотримання фізичної дистанції не менше як 1 метр.

Кабмін ухвалив постанову про обмеження 22 березня

Зазначимо, що 22 березня Кабмін ухвалив постанову про обмеження червоної зони. Захисні маски зобов'язали носити у місцях загального користування.

Згідно з законом України про благоустрій до територій загального користування належать:

парки (зокрема, лісопарки і парки культури та відпочинку);

пам'ятки культурної та історичної спадщини;

майдани, площі, бульвари, проспекти;

вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

пляжі;

кладовища;

інші території загального користування.

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Які ще заборони діють у червоних зонах:

Заборонена робота громадських закладів харчування, проте дозволена робота на доставку.

Заборонена діяльність розважальних закладів, спортзалів, басейнів, фітнес-центрів.

Робота магазинів (за винятком продуктових) теж не дозволена.

Головне про адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу