Деякі парафії Української греко-католицької церкви вирішили відзначати Різдво 25 грудня. Зокрема, перша парафія УГКЦ в Івано-Франківську.

Святкову різдвяну літургію проведуть у церкві Найсвятішого Серця Христа Чоловіколюбця. Про це повідомив настоятель отець Ігор Пелехатий у фейсбуці.

До речі Різдво 25 грудня і 7 січня: чому святкують в різні дати, думки церкви та українців

Заохочені Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом, – запрошуємо наших парафіян та всіх іванофранківців на урочисту різдвяну святу літургію, яка розпочнеться в п’ятницю – 25 грудня, о 10:00,

– написав Пелехатий.

До речі, інші поодинокі парафії також готові перейти на святкування Різдва 25 грудня. Наприклад, таке ж рішення прийняла парафія церкви Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія у Чернівцях.

Чому одні християни відзначають Різдво 25 грудня, а інші – 7 січня

Річ у тім, що деякі християни відзначають Різдво за григоріанським календарем – 25 грудня, а деякі – 7 січня, за Юліанським. До речі, 75% православних відзначають Різдво 25 грудня.

Протягом останніх років ведуть чимало дискусій про те, чи варто святкувати Різдво в одну дату, тобто 25 грудня.

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