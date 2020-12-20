Папа Римський Франциск заявив, що за підготовкою до святкування Різдва люди забувають про істинний сенс цього свята. Тому споживацтво його і викрадає.

Він закликав допомогти у цей період нужденним. Про це понтифік сказав під час недільної проповіді 20 грудня, повідомляє Укрінформ.

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Потрібно робити щось для нужденних

У своєму твітері він зазначив, замість того, щоб скаржитися у важкі часи на те, що заважає зробити пандемія COVID-19, краще зробити щось корисне.

Зробімо щось для того, хто має ще менше: не сотий подарунок для себе і наших друзів, а для нужденної людини, про яку ніхто не думає,

– написав Папа Франциск.

Споживацтво викрало Різдво

За його словами, потрібно приготувати серце до Різдва, молитися, а не ганятися за покупками, забувши про Ісуса, бо "споживацтво викрало в нас Різдво".

Instead of complaining in these difficult times about what the pandemic prevents us from doing, let us do something for someone who has less: not the umpteenth gift for ourselves and our friends, but for a person in need whom no-one thinks of! #Angelus — Pope Francis (@Pontifex) December 20, 2020

Труднощі від пандемії

Глава Римо-католицької церкви також звернув увагу на те, що пандемія COVID-19 спричинила особливі труднощі для працівників морської галузі. Приблизно 400 тисяч моряків в усьому світі заблоковані на суднах і не можуть повернутися додому. Він закликав уряди зробити все можливе для того, щоби вони могли повернутися до своїх рідних.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що в карантинних обмеженнях під час свят слід шукати позитив. Зокрема, він сам переконаний, що цього разу свята мають стати менш комерційними й більш автентичними.