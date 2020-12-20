Краще допоможіть нужденним, – Папа Римський засудив споживацьке ставлення до Різдва
Папа Римський Франциск заявив, що за підготовкою до святкування Різдва люди забувають про істинний сенс цього свята. Тому споживацтво його і викрадає.
Він закликав допомогти у цей період нужденним. Про це понтифік сказав під час недільної проповіді 20 грудня, повідомляє Укрінформ.
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Потрібно робити щось для нужденних
У своєму твітері він зазначив, замість того, щоб скаржитися у важкі часи на те, що заважає зробити пандемія COVID-19, краще зробити щось корисне.
Зробімо щось для того, хто має ще менше: не сотий подарунок для себе і наших друзів, а для нужденної людини, про яку ніхто не думає,
– написав Папа Франциск.
Споживацтво викрало Різдво
За його словами, потрібно приготувати серце до Різдва, молитися, а не ганятися за покупками, забувши про Ісуса, бо "споживацтво викрало в нас Різдво".
Труднощі від пандемії
Глава Римо-католицької церкви також звернув увагу на те, що пандемія COVID-19 спричинила особливі труднощі для працівників морської галузі. Приблизно 400 тисяч моряків в усьому світі заблоковані на суднах і не можуть повернутися додому. Він закликав уряди зробити все можливе для того, щоби вони могли повернутися до своїх рідних.
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