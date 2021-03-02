Папа Римський передбачив новий Всесвітній потоп: за яких умов він може статись

Папа Римський Франциск запевнив, що людству доведеться стати свідками нового Всесвітнього потопу. За його словами, це станеться, як наслідок глобального потепління і танення льодовиків.

Про це Папа Римський написав у своїй книзі "Про пороки і чесноти". Вона вийшла друком 2 березня.

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З таким застереженням Папа Римський звернувся до політиків і громадян. Він закликав бути розсудливими у ситуації з кліматом.

"Великий потоп, можливо, через підвищення температури та танення льодовиків", – сказав він.

Папа Римський назвав потоп "Божим гнівом проти несправедливості та сатани".

Він спрямований проти зла, не того, що походить від людської слабкості, а зла сатанинського натхнення: корупції, породженої Сатаною. Божий гнів покликаний принести справедливість, "очистити". Потоп – це результат гніву Божого,

– запевнив понтифік.

Також Папа Римський наголосив, що гнів Бога – це спасіння. Доказом цього є порятунок Ноя з сім'єю на Ковчегу. "Бог визволив свій гнів, але він побачив праведника, взяв його і врятував", – підсумував Франциск.

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