Пандемія коронавірусу загострила труднощі населення тимчасово окупованих Донбасу та Криму. Зокрема, через обмеження свободи пересування та впливу на реалізацію соціально-економічних прав людей,

Що виявила моніторингова місія ООН

Через закриття пунктів в'їзду та виїзду на лінії розмежування на сході країни, перетин кордону скоротився з близько 1,1 мільйона до менше ніж 300 разів. Про це на презентації 17 грудня розповіла голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Важливо Більшість людей, які прибувають з окупованого Донбасу, хворі на COVID-19

Обмеження свободи пересування призвело до розлуки тисяч людей зі своїми сім'ями і втрати доступу до охорони здоров'я, освіти, пенсії та інших джерел засобів для існування,

– сказала Богнер.

Вона наголосила, що особливо від цього постраждали жінки і люди похилого віку, тобто більшість тих, хто перетинав кордон до карантину.

Зауважимо, перетин кордону у Криму зменшився на 90% у порівнянні з 2019 роком.

Погані умови у місцях тримання під вартою

Становище осіб, які перебувають у місцях тримання під вартою, є особливо небезпечним. Багато з цих закладів переповнені, там немає можливості забезпечити фізичне дистанціювання та засоби індивідуального захисту.

Богнер зазначила, що на окупованих територіях немає правдивих даних про випадки COVID-19 у місцях тримання під вартою. Втім управління верховного комісара ООН з прав людини отримало інформацію про те, що особи, яких тримають там під вартою, не мають достатньо засобів індивідуального захисту і доступу до адекватної медичної допомоги.

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Усім особам, яких тримають під вартою, необхідно забезпечити тестування і надати необхідну медичну допомогу. Слід прийняти програми дострокового звільнення і надати пріоритет особам похилого віку або тим, хто особливо вразливий до COVID-19,

– наголосила посадовиця.

Богнер також наголосила, що заходи для гарантування безпеки приміщень суду та запобігання COVID-19 мають залишатися винятковими, тимчасовими і супроводжуватися гарантіями захисту права на справедливий і відкритий судовий розгляд.

Зверніть увагу! Доповідь моніторингової місії ООН охоплює період із 20 лютого 2020 року до 6 грудня 2020 року.