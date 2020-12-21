Найгіршою подією 2020 року українці вважають пандемію коронавірусу. Вона змінила життя усього людства. Загалом, 2020 рік запам'ятався людям насамперед негативними подіями.

Лише 16% українців вважають, що головними подіями 2020 стало щось хороше. Про це свідчать дані Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва.

Актуально Зеленський у ще одному рейтингу став політиком і невдахою року

Які події в Україні вважають головними

Пандемія COVID-19 – негативна подія для 99,4% українців.

Війна на Донбасі – негативна подія для 99,2% українців.

Карантин навесні – негативна подія для 94,8% українців.

"Велике будівництво" – негативна подія для 4,8% українців.

Зростання цін – негативна подія для 4,8% українців.

Місцеві вибори.

Ухвалення закону про відкриття ринку сільськогосподарських земель.

Режим тиші на Донбасі.

Відставка уряду Гончарука і формування уряду Шмигаля.

Скасування антикорупційної реформи від КСУ.

Опитування з 5 запитаннями від Зеленського.

Місцеві протести проти карантину.

Ухвалення антиколомойського закону.

Які події у світі вважають головними