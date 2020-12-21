Пандемія COVID-19 стала для українців головною подією 2020 року
Найгіршою подією 2020 року українці вважають пандемію коронавірусу. Вона змінила життя усього людства. Загалом, 2020 рік запам'ятався людям насамперед негативними подіями.
Лише 16% українців вважають, що головними подіями 2020 стало щось хороше. Про це свідчать дані Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва.
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Які події в Україні вважають головними
- Пандемія COVID-19 – негативна подія для 99,4% українців.
- Війна на Донбасі – негативна подія для 99,2% українців.
- Карантин навесні – негативна подія для 94,8% українців.
- "Велике будівництво" – негативна подія для 4,8% українців.
- Зростання цін – негативна подія для 4,8% українців.
- Місцеві вибори.
- Ухвалення закону про відкриття ринку сільськогосподарських земель.
- Режим тиші на Донбасі.
- Відставка уряду Гончарука і формування уряду Шмигаля.
- Скасування антикорупційної реформи від КСУ.
- Опитування з 5 запитаннями від Зеленського.
- Місцеві протести проти карантину.
- Ухвалення антиколомойського закону.
Які події у світі вважають головними
- Початок епідемії коронавірусу у Китаї – негативна подія для 99,5% українців.
- Протести у Білорусі – негативна подія для 71,4% українців.
- Світова економічна криза – негативна подія для 98,5% українців.
- Поява вакцини від коронавірусу.
- Війна у Нагірному Карабасі – негативна подія для 87,4% українців.
- Вибори президента у США.
- Масові заворушення у США.
- Внесення правок до Конституції Росії.
- Заборона абортів у Польщі.
- Отруєння Олексія Навального.
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