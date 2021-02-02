Помстився власнику: палій "Епіцентру" пояснив, чому влаштував пожежу – відео

Поліцейські допитали 37-річного чоловіка, якого затримали за підпал "Епіцентру" в Первомайську. Зловмисник у скоєному зізнався, однак його показання не є адекватними.

Джерело: поліція Миколаївської області

Зловмиснику загрожує довгий термін ув'язнення та навіть довічне. Якщо його визнають винним та взагалі підсудним.

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Наразі правоохоронці кваліфікували злочин як замах на умисне вбивство та знищення або пошкодження майна.

Помста власнику "Епіцентра"

Під час допиту чоловік заявив, що намагався в такий спосіб звести рахунки з власником торговельної мережі, яким є нардеп Олександр Герега

Із парламентарем-підприємцем палій буцімто колись був знайомий.

Власник справжній відрізав вуха, носи у жінок. Заморожував все, та відправляв до Європи. Я із ним знайомий, але як він виглядає зараз, не знаю. Він міг зробити "пластику",

– розповів зловмисник під час допиту.

Наразі невідомо, чи страждає зловмисник на якісь психічні розлади.

Незабаром суд обиратиме затриманому запобіжний захід.

Дивіться відео з допитом палія "Епіцентру" в Первомайську:

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