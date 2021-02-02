Помстився власнику: палій "Епіцентру" пояснив, чому влаштував пожежу – відео
Поліцейські допитали 37-річного чоловіка, якого затримали за підпал "Епіцентру" в Первомайську. Зловмисник у скоєному зізнався, однак його показання не є адекватними.
Джерело: поліція Миколаївської області
Зловмиснику загрожує довгий термін ув'язнення та навіть довічне. Якщо його визнають винним та взагалі підсудним.
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Помста власнику "Епіцентра"
Під час допиту чоловік заявив, що намагався в такий спосіб звести рахунки з власником торговельної мережі, яким є нардеп Олександр Герега
Із парламентарем-підприємцем палій буцімто колись був знайомий.
Власник справжній відрізав вуха, носи у жінок. Заморожував все, та відправляв до Європи. Я із ним знайомий, але як він виглядає зараз, не знаю. Він міг зробити "пластику",
– розповів зловмисник під час допиту.
Наразі невідомо, чи страждає зловмисник на якісь психічні розлади.
Незабаром суд обиратиме затриманому запобіжний захід.
Дивіться відео з допитом палія "Епіцентру" в Первомайську:
Що відомо про пожежу в "Епіцентрі"
- 2 лютого зловмисник прийшов до гіпермаркету із сокирою та каністрою з бензином.
- Чоловік поранив охоронців, розлив всередині приміщення пальне та влаштував пожежу.
- Постраждалих працівників охорони госпіталізували до лікарні. Їх життю нічого не загрожує.
- Рятувальники успішно провели евакуацію всіх працівників та клієнтів закладу та за кілька годин загасили потужну пожежу.
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