"Хай йде на*уй": Пальчевський шукав коміків, які б писали жарти на його ютуб

Джерело:Фейсбук Антона Тимошенко
Засновник і лідер політичної партії "Перемога Пальчевського" хотів, аби для його ютуб-каналу писали жарти відомі українські коміки. У своїй відео на каналі Пальчевський часто критикує владу і висловлює проросійські погляди.
Як написав Антон Тимошенко, таку пропозицію йому зробили телефоном. При чому одразу називати ім'я Пальчевського не хотіли.
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Телефонують пропонують писати жарти для одного політика на Ютуб. Питаю:
– Якого політика?
– Ну там одного…
– Ім'я скажіть.
– Пальчевський,
– написав стендапер на своєму фейсбуці.
Ютуб Пальчевського має понад 69 тисяч підписників. Серед відео, які він на нього розміщує вирізки з ефірів телеканалів, куди його запрошують, звернення до підписників щодо актуальних соціальних чи політичних тем.
Пальчевський активно коментує злободенні події, критикує владу і має досить проросійські погляди. Ось, наприклад, його висловлення щодо переходу з 16 січня на ураїнську мову сфери обслуговування.
Я не сперечаюся, для когось вона можливо і рідна. Але для багатьох рідною є російська. І як розібратися у цьому питанні, я не знаю. У мене наприклад, викликає відразу, коли "русскій язик" (мовою оригіналу – 24 канал) називають "російським",
– заявив Пальчевськиц у відео під назвою "О мовах / языках / девчонках / джинсах".
Відео Пальчевського про мову