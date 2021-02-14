"Хай йде на*уй": Пальчевський шукав коміків, які б писали жарти на його ютуб
Засновник і лідер політичної партії "Перемога Пальчевського" хотів, аби для його ютуб-каналу писали жарти відомі українські коміки. У своїй відео на каналі Пальчевський часто критикує владу і висловлює проросійські погляди.
Джерело:Фейсбук Антона Тимошенко
Як написав Антон Тимошенко, таку пропозицію йому зробили телефоном. При чому одразу називати ім'я Пальчевського не хотіли.
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Телефонують пропонують писати жарти для одного політика на Ютуб. Питаю:
– Якого політика?
– Ну там одного…
– Ім'я скажіть.
– Пальчевський,
– написав стендапер на своєму фейсбуці.
Про що ютуб-канал Пальчевського
Ютуб Пальчевського має понад 69 тисяч підписників. Серед відео, які він на нього розміщує вирізки з ефірів телеканалів, куди його запрошують, звернення до підписників щодо актуальних соціальних чи політичних тем.
Пальчевський активно коментує злободенні події, критикує владу і має досить проросійські погляди. Ось, наприклад, його висловлення щодо переходу з 16 січня на ураїнську мову сфери обслуговування.
Я не сперечаюся, для когось вона можливо і рідна. Але для багатьох рідною є російська. І як розібратися у цьому питанні, я не знаю. У мене наприклад, викликає відразу, коли "русскій язик" (мовою оригіналу – 24 канал) називають "російським",
– заявив Пальчевськиц у відео під назвою "О мовах / языках / девчонках / джинсах".
Відео Пальчевського про мову
Андрій Пальчевський і вибори 2020: головне
- Про створення власної партійної сили Андрій Пальчевський заявив напередодні місцевих виборів 2020 року. Наприкінці червня він перейменував зареєстровану ще в 2015 році у Мін'юсті партію "Україна завтра" на варіант "Перемога Пальчевського".
- Лідером партії є Андрій Пальчевський. За даними розслідування команди Bihus.info, спонсором та партнером його масштабної виборчої кампанії вважається виходець з "ОПЗЖ" – бізнесмен Вадим Столар.
- Зрештою партія "Перемога Пальчевського" та її лідер стали головними невдахами на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. За Андрія Пальчевського на виборах мера Києва (він ішов як самовисуванець) проголосували 380 360 мешканців столиці (4,5%).
- Політсила Пальчевського на виборах у міську раду також провалилась – дев'яте місце з результатом 4,56%, що не дозволило пройти.
- Журналіст Дмитро Гордон заявляв, що Пальчевський не агент, а чинний офіцер спецслужб Російської Федерації.
- А народний депутат України Андрій Кіт звернувся в СБУ у зв'язку з інформацією про російське громадянство Пальчевського.
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