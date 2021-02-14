Засновник і лідер політичної партії "Перемога Пальчевського" хотів, аби для його ютуб-каналу писали жарти відомі українські коміки. У своїй відео на каналі Пальчевський часто критикує владу і висловлює проросійські погляди.

Як написав Антон Тимошенко, таку пропозицію йому зробили телефоном. При чому одразу називати ім'я Пальчевського не хотіли.

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Телефонують пропонують писати жарти для одного політика на Ютуб. Питаю:

– Якого політика?

– Ну там одного…

– Ім'я скажіть.

– Пальчевський,

– написав стендапер на своєму фейсбуці.

Тоді, як пише Тимошенко, він післав додзвонювача куди подалі. Щодо того, чи надходили такі пропозиції іншим українським комікам, інформації наразі немає.​

Про що ютуб-канал Пальчевського

Ютуб Пальчевського має понад 69 тисяч підписників. Серед відео, які він на нього розміщує вирізки з ефірів телеканалів, куди його запрошують, звернення до підписників щодо актуальних соціальних чи політичних тем.

Пальчевський активно коментує злободенні події, критикує владу і має досить проросійські погляди. Ось, наприклад, його висловлення щодо переходу з 16 січня на ураїнську мову сфери обслуговування.

Я не сперечаюся, для когось вона можливо і рідна. Але для багатьох рідною є російська. І як розібратися у цьому питанні, я не знаю. У мене наприклад, викликає відразу, коли "русскій язик" (мовою оригіналу – 24 канал) називають "російським",

– заявив Пальчевськиц у відео під назвою "О мовах / языках / девчонках / джинсах".

Відео Пальчевського про мову

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