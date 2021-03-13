Віктор Медведчук та Оксана Марченко, які є кумами Володимира Путіна, побудували у Криму маєток на місці протитуберкульозного санаторію. Він складається з кількох споруд, водних гірок, басейну, вертолітного майданчика і великого парку. Однак у декларації депутата Медведчука за 2019 рік згадок про розкішну віллу немає.

Детальніше про інші події в окупованому Криму – у спецвипуску програми.

До слова СБУ допитала Медведчука щодо держзради

Льодові палаци Севастополя

Севастополь стане на ковзани. В місті на півдні Криму планують побудувати одразу 3 льодових палаци. Не звичайні ковзанки, адже їх у Севастополі достатньо, а справжні арени для професійних занять спортом. На ці об'єкти витратять мільярди, а їх будівництво супроводжуються скандалами.

"КрАЗ" судиться в Криму

Український автовиробник із Кременчука "АвтоКрАЗ" судиться в окупованому Криму. Суть в тому, що "АвтоКрАЗ" володів 4 мільйонами акцій сімферопольського заводу авторулів, а 3 роки тому ці акції перепродали. У КрАЗ запевняють дозволу на цю угоду не давали.

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