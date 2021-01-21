Прикордонники Краматорського загону 20 січня виявили пакунок з бойовими набоями у місті Костянтинівка на Донеччині.

Деталі знахідки

Боєприпаси знайшов наряд відділу прикордонної служби "Бахмут". Про це повідомляє пресслужба МВС України.

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У пакунку були:

332 набої калібру 5,45 міліметра;

21 набій калібру 7,62 міліметра;

7 порожніх магазинів до автомата Калашникова.

Усі боєприпаси вилучили представники Національної поліції.

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У МВС наголошують, що підтримка безпеки громадян у зоні збройного конфлікту є особливо актуальною, адже тут люди перебувають у зоні високого ризику. Тож прикордонники систематично виявлять та вилучають з незаконного обігу зброю.

До слова: 15 січня в Торецьку, що в Донецькій області, правоохоронці виявили цілий схрон з боєприпасами. Арсенал зброї знайшли в одному з гаражів – неподалік житлових будинків.