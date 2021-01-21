Пакунок з боєприпасами виявили в снігу на Донеччині: відео
Прикордонники Краматорського загону 20 січня виявили пакунок з бойовими набоями у місті Костянтинівка на Донеччині.
Деталі знахідки
Боєприпаси знайшов наряд відділу прикордонної служби "Бахмут". Про це повідомляє пресслужба МВС України.
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У пакунку були:
- 332 набої калібру 5,45 міліметра;
- 21 набій калібру 7,62 міліметра;
- 7 порожніх магазинів до автомата Калашникова.
Усі боєприпаси вилучили представники Національної поліції.
Прикордонники знайшли пакет зі зброєю в снігу на Донеччині: відео
У МВС наголошують, що підтримка безпеки громадян у зоні збройного конфлікту є особливо актуальною, адже тут люди перебувають у зоні високого ризику. Тож прикордонники систематично виявлять та вилучають з незаконного обігу зброю.
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