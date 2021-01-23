У Станиці Луганській 22 січня прикордонники знайшли сховок з ручними гранатами. Небезпечну знахідку виявили в одному з підвальних приміщень.

Як і де виявили пакунок з боєприпасами

Пакунок з боєприпасами знайшли під час проведення обшуків за місцем проживання одного з місцевих жителів. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

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Оперативні заходи проводили прикордонники Луганського загону спільно із працівниками вибухотехнічної служби області та співробітниками СБУ.



Знахідку виявили в підвальному приміщенні / Фото Держприкордонслужби

Сховок виявили в дерев'яному ящику. Правоохоронці дістали звідти:

майже 30 ручних гранат Ф-1;

три запали УЗРГМ;

один РПГ-18.



Сховок з ручними гранатами / Фото Держприкордонслужби

Кримінальне провадження

В поліцію вже направлено повідомлення про кримінальне правопорушення за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Боєприпаси вилучили співробітники Національної поліції.

До слова, схожу знахідку виявили прикордонники Краматорського загону 20 січня у місті Костянтинівка, що на Донеччині. У пакунку серед снігу були 332 набої калібру 5,45 міліметра, 21 набій калібру 7,62 міліметра та 7 порожніх магазинів до автомата Калашникова.