Вертоліт пакистанської армії розбився ввечері 26 грудня. Це сталось під час виконання рятувальної операції.

Загинули 4 людини. Про це повідомили на сайті армійської пресслужби.

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Деталі інциденту

Вертоліт евакуював тіло військовослужбовця, який загинув, потрапивши під лавину. Аварія сталася напередодні ввечері в регіоні Гілгіт-Балтистан з технічних причин, вказали в пресслужбі Міноборони країни.

Є жертви

За попередніми даними, вертоліт зачепив телефонний стовп, вдарився об землю і потрапив в автомобіль, після чого він загорівся. Загинули всі 4 людини, які перебував на борту:

2 майори-льотчики;

2 солдати.

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