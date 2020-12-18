Державне бюро розслідувань оголосило підозру командувачу Повітряних сил ЗСУ Сергію Дроздову через падіння літака Ан-26 з курсантами під Харковом. Слідчі підозрюють, що до керування літаком допустили людину без належного досвіду.

Про оголошення підозри повідомили під час пресконференції в Державному бюро розслідувань 18 грудня, повідомляє 24 канал.

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Сергію Дроздову вручили підозру в недбалому ставленні до службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки. Якщо його провину вдасться довести, йому загрожує від 2 до 5 років за ґратами.

Також розслідування проводять і за статтею про бездіяльність військової влади. Тут уже покарання дещо серйозніше – від 7 до 10 років ув'язнення.

Крім того, повідомили про підозру керівнику польотами військової частини аеродрому в Чугуєві, а також командиру частини, який затвердив план польотів з порушеннями. За версією Держбюро розслідувань, порушення допустили як на стадії підготовки польоту, так і під час самої авіакатастрофи.

Серед обвинувачень є те, що на борт допустили людей, які не мають досвіду й необхідних навичок польотів. Це курсанти й командир літака, що не мав наміру керування літаком у нічний час.

Що відомо про Сергія Дроздова?

Він командує Повітряними силами Збройних сил України з липня 2015 року. Має військове звання генерал-лейтенанта. Раніше був льотчиком у часи розпаду СРСР – становлення незалежної України.



У 2014 році потрапив під люстрацію, але згодом його поновили на посаді за змінами до закону про люстрацію, що стосувалися військових посад.



Сергій Дроздов нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів.



Деталі авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом / інфографіка 24 каналу