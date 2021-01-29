На дорогах ожеледиця, а у горах – ймовірність сходження лавин: де слід бути обережними

Майже по всій території України 29 січня на дорогах буде ожеледиця. А на високогiр'ї Івано-Франківської області та частини Закарпатської прогнозують значну снiголавинну небезпеку.
Джерело: Укргідрометцентр
В Україні зберігаються складні погодні умови. У більшості областей 29 січня падатиме невеликий сніг, однак на дорогах буде слизько.
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Ожеледицю прогнозують майже по всій території.
Не буде слизько на дорогах у таких областях
- Донецькій;
- Луганській;
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Херсонській;
- Криму.
Синоптики попереджають, що погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту, а також відключення енергопостачання деяких міст та сіл.
Де буде ожеледиця на дорогах 29 січня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
Що рекомендує ДСНС власникам автівок
- утриматися від подорожей автомобілями у період негоди;
- не залишайте транспорт вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу.
У Карпатах загроза лавин
- На високогiр'ї Івано-Франківської області, захiдної та центральної частин Закарпатської областi очiкують значну снiголавинну небезпеку.
- Через це там оголосили ІІІ рівень небезпечності.
Де можуть сходити снігові лавини / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
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Погода в Україні 29 січня
- Вдень у більшості областей невеликий, на північному сході країни та в Карпатському регіоні помірний сніг, у східних і південно-східних областях невеликий сніг з дощем.
- Натомість в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях істотних опадів не очікують.
- Вітер дутиме південно-західний або західний, 7 – 12 метрів за секунду. У східних областях та Приазов'ї місцями будуть пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
- Повітря прогріється від -3 до +2 градусів, у східних, Запорізькій і Херсонській областях та в Криму +2…+7 градусів.
- На Київщині вдень невеликий сніг.