На дорогах ожеледиця, а у горах – ймовірність сходження лавин: де слід бути обережними

29 січня 2021 , 09:56
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Майже по всій території України 29 січня на дорогах буде ожеледиця. А на високогiр'ї Івано-Франківської області та частини Закарпатської прогнозують значну снiголавинну небезпеку.

Джерело: Укргідрометцентр

В Україні зберігаються складні погодні умови. У більшості областей 29 січня падатиме невеликий сніг, однак на дорогах буде слизько.

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Ожеледицю прогнозують майже по всій території.

Не буде слизько на дорогах у таких областях

  • Донецькій;
  • Луганській;
  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій;
  • Херсонській;
  • Криму.

Синоптики попереджають, що погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту, а також відключення енергопостачання деяких міст та сіл.


Де буде ожеледиця на дорогах 29 січня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Що рекомендує ДСНС власникам автівок

  • утриматися від подорожей автомобілями у період негоди;
  • не залишайте транспорт вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу.

У Карпатах загроза лавин

  • На високогiр'ї Івано-Франківської області, захiдної та центральної частин Закарпатської областi очiкують значну снiголавинну небезпеку.
  • Через це там оголосили ІІІ рівень небезпечності.


Де можуть сходити снігові лавини / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

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Погода в Україні 29 січня

  • Вдень у більшості областей невеликий, на північному сході країни та в Карпатському регіоні помірний сніг, у східних і південно-східних областях невеликий сніг з дощем.
  • Натомість в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях істотних опадів не очікують.
  • Вітер дутиме південно-західний або західний, 7 – 12 метрів за секунду. У східних областях та Приазов'ї місцями будуть пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
  • Повітря прогріється від -3 до +2 градусів, у східних, Запорізькій і Херсонській областях та в Криму +2…+7 градусів.
  • На Київщині вдень невеликий сніг.