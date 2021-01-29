На дорогах ожеледиця, а у горах – ймовірність сходження лавин: де слід бути обережними

Майже по всій території України 29 січня на дорогах буде ожеледиця. А на високогiр'ї Івано-Франківської області та частини Закарпатської прогнозують значну снiголавинну небезпеку.

Джерело: Укргідрометцентр

В Україні зберігаються складні погодні умови. У більшості областей 29 січня падатиме невеликий сніг, однак на дорогах буде слизько.

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Ожеледицю прогнозують майже по всій території.

Не буде слизько на дорогах у таких областях

Донецькій;

Луганській;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Херсонській;

Криму.

Синоптики попереджають, що погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту, а також відключення енергопостачання деяких міст та сіл.



Де буде ожеледиця на дорогах 29 січня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

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утриматися від подорожей автомобілями у період негоди;

не залишайте транспорт вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу.

У Карпатах загроза лавин

На високогiр'ї Івано-Франківської області, захiдної та центральної частин Закарпатської областi очiкують значну снiголавинну небезпеку.

Через це там оголосили ІІІ рівень небезпечності.



Де можуть сходити снігові лавини / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

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Погода в Україні 29 січня