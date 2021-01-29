На дорогах України 30– 31 січня буде ожеледиця, через це оголосили І рівень небезпечності. Погода погіршиться у всіх регіонах, окрім південно-східних.

Джерело: ДСНС У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили українських водіїв про небезпеку на дорогах та закликали бути обережними. До теми Сотні авто у сніжних пастках і повалені дерева: в Україні досі панує негода – фото, відео Де погіршиться погода Синоптики прогнозують, що 1 лютого у північних, центральних регіонах, а також на Одещині, Харківщині та Миколаївщині випаде до 10 сантиметрів снігу.

у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях сніг переходитиме у дощ. Буде ожеледь, налипання мокрого снігу, а пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.

а пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Натомість на дорогах у північних та центральних регіонах, а також на Харківщині, прогнозують ожеледицю Зверніть увагу! Через погіршення погоди 1 лютого в окремих населених пунктах можуть відключити енергозабезпечення. Крім цього, попередили про ймовірне ускладнення руху авто. В Україні вирує негода: коротко Негода накрила Україну ще 27 січня. Найскладніша ситуація через погіршення погоди – на дорогах Одеської та Миколаївської області.

Зокрема, в аеропорту Одеси не зміг приземлитися літак із Єгипту. Його доправили до "Борисполя", а усі нічні рейси скасували.

Крім цього, мешканку Одеської області доставили у пологовий будинок на пожежній машині та з допомогою снігоприбиральної техніки. Ситуація з погодою в Україні: дивіться відео 24 каналу