Ожеледиця знову скує українські дороги: де буде найбільш слизько
Ожеледь та ожеледиця 16 грудня не відступить зі східних регіонів. Там водіїв і пішоходів просять бути вкрай обережними.
Про ожеледь та ожеледицю на дорогах 1 рівня небезпечності інформує Укргідрометцентр. Тим часом у ДСНС у зв’язку з цим просять дотримуватися правил безпечного кермування.
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Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць,
– попереджають рятувальники.
Вони просять дотримуватись таких рекомендацій:
- витримувати дистанцію між автомобілями;
- паркувати авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;
- пересуватися слизькою дорогою на мінімальній швидкості;
- під час їзди не здійснювати різких маневрів;
- наближаючись до пішохідних переходів, знижувати швидкість;
- зважати на попередження відповідних служб.
Де буде ожеледиця в Україні / Карта від Укргідрометцентру
Детальніше про погоду на 16 грудня у всіх регіонах України – читайте за посиланням
Поради водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу
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