Ожеледь та ожеледиця 16 грудня не відступить зі східних регіонів. Там водіїв і пішоходів просять бути вкрай обережними.

Про ожеледь та ожеледицю на дорогах 1 рівня небезпечності інформує Укргідрометцентр. Тим часом у ДСНС у зв’язку з цим просять дотримуватися правил безпечного кермування.

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Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць,

– попереджають рятувальники.

Вони просять дотримуватись таких рекомендацій:

витримувати дистанцію між автомобілями;

паркувати авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;

пересуватися слизькою дорогою на мінімальній швидкості;

під час їзди не здійснювати різких маневрів;

наближаючись до пішохідних переходів, знижувати швидкість;

зважати на попередження відповідних служб.



Де буде ожеледиця в Україні / Карта від Укргідрометцентру

Детальніше про погоду на 16 грудня у всіх регіонах України – читайте за посиланням



Поради водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу

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Поради пішоходам під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу