До 20 сантиметрів снігу та ожеледиця: в які області України прийде негода

26 січня 2021 , 17:51
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У середу, 27 січня, в Україну прийде негода. За прогнозом синоптиків, через мокрий сніг та мінусові температури в деяких регіонах буде ожеледиця.

Джерело: Укргідрометцентр

Окрім ожеледиці, українцям варто готуватися до шквального вітру та налипання мокрого снігу.

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Де чекати негоду

Як зазначили синоптики, шквальні пориви вітру 27 січня будуть на:

  • Донеччині;
  • Дніпропетровщині;
  • Запоріжжі;
  • Херсонщині;
  • в окупованому Криму.

Ожеледиця та налипання мокрого снігу буде в:

  • Одеській;
  • Миколаївській;
  • Кіровоградській;
  • Черкаській областях.

Також в Укргідрометцентрі прогнозують утворення снігового покриву висотою 10 – 20 сантиметрів.


Негода в Україні 27 січня / Дані Укргідрометцентру

Якою буде погода 27 січня

  • Погода в Україні 27 січня буде хмарною. У східних, північних, південних та центральних регіонах синоптики прогнозують сильні дощі, які подекуди змінюватимуться мокрим снігом.
  • Відносно сухо буде лише на Західній Україні. Водночас небо там буде щільно вкрите хмарами.
  • Температура повітря не опускатиметься нижче -1...+1.
Більше про погоду у різних областях України – читайте у матеріалі 24 каналу.