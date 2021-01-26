До 20 сантиметрів снігу та ожеледиця: в які області України прийде негода

У середу, 27 січня, в Україну прийде негода. За прогнозом синоптиків, через мокрий сніг та мінусові температури в деяких регіонах буде ожеледиця.
Джерело: Укргідрометцентр
Окрім ожеледиці, українцям варто готуватися до шквального вітру та налипання мокрого снігу.
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Як зазначили синоптики, шквальні пориви вітру 27 січня будуть на:
Ожеледиця та налипання мокрого снігу буде в:
Також в Укргідрометцентрі прогнозують утворення снігового покриву висотою 10 – 20 сантиметрів.
Негода в Україні 27 січня / Дані Укргідрометцентру