У середу, 27 січня, в Україну прийде негода. За прогнозом синоптиків, через мокрий сніг та мінусові температури в деяких регіонах буде ожеледиця.

Джерело: Укргідрометцентр Окрім ожеледиці, українцям варто готуватися до шквального вітру та налипання мокрого снігу. Важливо Через пориви вітру: у Києві вирішили приспустити головний прапор України Де чекати негоду Як зазначили синоптики, шквальні пориви вітру 27 січня будуть на: Донеччині;

Дніпропетровщині;

Запоріжжі;

Херсонщині;

в окупованому Криму. Ожеледиця та налипання мокрого снігу буде в: Одеській;

Миколаївській;

Кіровоградській;

Черкаській областях. Також в Укргідрометцентрі прогнозують утворення снігового покриву висотою 10 – 20 сантиметрів.

Негода в Україні 27 січня / Дані Укргідрометцентру Якою буде погода 27 січня Погода в Україні 27 січня буде хмарною. У східних, північних, південних та центральних регіонах синоптики прогнозують сильні дощі, які подекуди змінюватимуться мокрим снігом.

Відносно сухо буде лише на Західній Україні. Водночас небо там буде щільно вкрите хмарами.

Температура повітря не опускатиметься нижче -1...+1. Більше про погоду у різних областях України – читайте у матеріалі 24 каналу.