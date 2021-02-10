Ожеледь та перебої зі світлом: чого чекати від негоди в Україні

Джерело:ДСНС
Протягом 10 лютого в Україні пануватиме негода. У деяких регіонах варто очікувати значних опадів снігу та ожеледицю. Крім того, можуть виникнути перебої зі світлом.
У західних, північних і центральних областях прогнозують сніг, подекуди – рясний. У Кіровоградській та Дніпропетровській областях буде сніг з дощем.
Важливо В Україні лютує негода: яка ситуація на дорогах
На Півдні, Сході та Криму вночі опадів не повинно бути, вдень – невеликий, місцями помірний дощ.
На дорогах Центру України може бути ожеледиця. Така ж ситуація на Київщині. Рятувальники попереджають про перший рівень небезпечності. В центральних, східних та південних областях вночі та вранці прогнозують туман.
Пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду, а на південному сході – 15 – 18.
Негода може призвести до перебоїв з енергопостачанням. До слова, через сніг та вітер вже знеструмлено 62 населених пункти.
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