Росія відібрала Крим ще у 2010 році, – Овдієнко розповів про наслідки Харківських угод

Росія відібрала в України Крим не в 2014 році, а як мінімум в 2010 році, коли підписала з Віктором Януковичем Харківські угоди. Так вважає ведучий "Pro новин" Артем Овдієнко.

На його думку, відмінність лише в тому, що до 2014 року Росія ще платила Україні "відступні" за відібраний Крим. Зокрема, знижкою на свій газ і платнею за військові бази.

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Наслідки Харківської угоди

За його словами, потім вона зрозуміла, що можна більше і не платити. Овдієнко наголосив на тому, які наслідки мали Харківські угоди.

У 2010 році ними Україна наявно продемонструвала Росії, що за Крим не тримається, що погоджується в Криму на перебування чужої армії, а отже не надто той Крим цінує,

– зазначив Овдієнко.

Журналіст зауважив, що тодішня українська влада "Януковича-регіоналів" продемонструвала, що готова Крим за гроші, за газ, за знижку – продати.



Хто голосував за Харківські угоди / Інфографіка 24 каналу

Росія хотіла "намахати" Україну

"Тобто цілком логічно, як на мене, що вже тоді Росія дійшла розуміння: як мінімум Крим в України можна купити, а як максимум – при купівлі спробувати Україну "намахати", щоб взагалі нічого не платити", – сказав Овдієнко. Він також додав, що:

з 2010 року Росія платила Україні за Крим – знижкою на газ і грошима за розміщення військових баз;

а з 2014 року платити перестала, забравши силою весь Крим.

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Що таке Харківські угоди?