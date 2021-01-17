У всесвітньовідомому біосферному заповіднику "Асканія-Нова" загинули понад 200 сірих журавлів, віднесених до Червоної Книги України. Спочатку в заповіднику припустили, що журавлів скосила якась із пташиних хвороб. Однак одразу 2 лабораторії Держпродспоживслужби встановили, що птахів отруїли.

Начальник ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області Михайло Опанащенко пояснив, що під час дослідження трупів птиці виявили отруйні речовини різного складу. Про це повідомляє 24 канал.

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Шокуючі нам кадри показав директор заповідника Віктор Гавриленко. На одному з них видно журавля, який помирає. Також видно, як по території заповідника просто розкидані тіла померлих птахів

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У який спосіб отруїли птахів

У заповіднику впевнені, що журавлі наїлися отруйного зерна, яким фермери поруч знищують польових гризунів. Робітників, які розкидали таку суміш, співробітники заповідника впіймали на гарячому.

За 4 кілометри було виявлено на полі трактор, який розкидав зерно, оброблене невідомою речовиною. Співробітники зупинили цей трактор, почали вимагати документи. Ніхто нічого нам не показав,

– запевнив директор біосферного заповідника "Асканія-Нова" Віктор Гавриленко.

"Треба було акуратненько тією ложкою, відповідним захисним спорядженням засипати в нірку, а тоді нірку закрити, а тут просто розкидали. Це злочин", – пояснив Гавриленко.

Втрати світового масштабу

І ці втрати птахів – світовий масштаб, адже крім Червоної Книги України сірий журавель є в міжнародних охоронних списках.

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Науковець, член правління Української природоохоронної групи Іван Мойсієнко зазначив, що журавель ще охороняється 4 міжнародними документами:

Боннська конвенція;

Вашингтонська конвенція;

Бернська конвенція;

спеціальна угода про захист водно-болотних мігруючих птахів AEVA.

Конвенції ратифіковані Україною і Україна взяла на себе зобов'язання суворо охороняти таких птахів,

– зауважив Мойсієнко.

Масова загибель диких птахів в Україні зафіксована вже не вперше. Однак вперше загинули червонокнижні пернаті. Справу розслідують у поліції.

Від якого саме хімічного препарату загинули пернаті, має встановити криміналістична лабораторія у Києві.

Що відомо про сірих журавлів

Ці сірі журавлі транзитом летять через Україну у теплі краї. З року в рік птахи на якийсь час зупиняються в заповіднику на півдні.

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Віктор Гавриленко розповів, що вони летять міграційним коридором через Крим, далі – Чорне море. Пізніше на південь, Палестина, долина ріки Ніл.

Цього року було декілька хвиль прольоту сірого журавля. І остання зграя, а це приблизно 300 особин, залетіла у заповідник "Асканія-Нова" у грудні.