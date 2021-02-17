Потребує відновлення: Кулеба розповів про стан дівчинки, яка вижила у Боярці

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом отруєння 2 школярок на Київщині в місті Боярка. Одна дівчинка, на жаль, померла. Стан іншої – задовільний.

Втім, вона потребує відновлення. Про це в прямому ефірі розповів уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба.

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За його словами, лікарі вчасно надали допомогу дитині. Її стан зараз – важкий, але не критично.

Звісно, вона ще потребує відновлення здоров'я. Про те, скільки часу на це піде – знають хіба лікарі,

– зазначив Кулеба.

Втім, як він наголосив, що варто думати про психологічний стан не тільки цієї дівчинки, а й дітей з усієї школи, які знали цих дівчат. Кулеба наголосив, що кожна така дитина – травмована від того, що сталось.

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