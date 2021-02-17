Потребує відновлення: Кулеба розповів про стан дівчинки, яка вижила у Боярці
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом отруєння 2 школярок на Київщині в місті Боярка. Одна дівчинка, на жаль, померла. Стан іншої – задовільний.
Джерело:24 канал
Втім, вона потребує відновлення. Про це в прямому ефірі розповів уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба.
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За його словами, лікарі вчасно надали допомогу дитині. Її стан зараз – важкий, але не критично.
Звісно, вона ще потребує відновлення здоров'я. Про те, скільки часу на це піде – знають хіба лікарі,
– зазначив Кулеба.
Втім, як він наголосив, що варто думати про психологічний стан не тільки цієї дівчинки, а й дітей з усієї школи, які знали цих дівчат. Кулеба наголосив, що кожна така дитина – травмована від того, що сталось.
Що відомо про отруєння школярок у Боярці: головне
- Напередодні двоє дівчат подивились відео в Тіk Тоk із закликом спробувати медичний препарат.
- На перерві учениці придбали в аптеці лікарський засіб та вжили кожна по 40 таблеток в приміщенні школи.
- Дівчат у непритомному стані знайшли однокласниці, які забили на сполох.
- Медики констатували смерть 13-річної школярки, іншу – доправили до лікарні.
- Слідчі направили листи до відповідних інстанцій, зокрема до Держлікслужби України щодо законності продажу лікарських препаратів дітям.
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