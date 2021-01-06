Про те, як вплине на рейтинги Володимира Путіна скандал з отруєнням Олексія Навального, чи зможе опозиціонер стати президентом Росії та коли зрештою очільник Кремля може піти зі своєї посади – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів російський журналіст Сакен Аймурзаєв.

Також він пояснив, як у Росії ставляться до українського політика Віктора Медведчука та чому новообраний президент США Джо Байден – не друг для Путіна. Свою думку він висловив в ефірі 24 каналу.

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Про вплив отруєння Навального на Путіна

Останні 8 місяців дуже активно в російській політичній незалежній журналістиці одна з основних тем – це швидкий відхід Путіна і, можливо, навіть достроковий. Говорять і про хвороби, і що він вигадав своє обнулення, аби показати , що не йде, хоча насправді – таки йде. Відбувається така велика кількість інсинуацій.

Я порівняв би ситуацію з отруєнням та відкриттям цих імен (співробітників ФСБ – 24 канал) з подією кінця 80-х. Мовиться про німецького пілота Матіаса Руста, який посадив літак на Красній площі.



Матіас Руст посадив німецький літак посеред Червоної площі / Архівне фото

От формально – ну просто посадив там маленький літак. Ну що сталось, Навальний розповів, що йому нанесли "Новачок" на труси – ну що такого, фан.

Але ця подія, посадка іноземного літака на головній площі СРСР всупереч всім ПВО, КДБ, СВР (Служба зовнішньої розвідки – 24 канал), ось цей сюжет якийсь з класичної літератури, цей маленький вчинок, який просто змінив все.

Відкрилась кватирка, і люди тоді зрозуміли, що Радянський Союз не всесильний, тож рано чи пізно це зміниться. Ось що відбулося зараз з отруєнням Навального.

Настільки багато навколо цього теорій, конспірології. Ми знаємо одне, що це приголомшило наше уявлення про Левіафана, про "фараона" Володимира Путіна і про його великі піраміди, які, як виявилося, мають проломи.

Що відомо про отруєння Навального та розслідування справи? • Опозиціонеру Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська до Москви 20 серпня 2020 року. Після екстреної посадки його госпіталізували, а згодом доставили для лікування в клініку "Шаріте" в Берліні



• Європейські експерти підтвердили, що Навального



• 14 грудня журналісти Bellingcat та The Insider опублікували розслідування про групу співробітників ФСБ, які причетні до отруєння російського опозиціонера. Також сам Навальний 21 грудня • Опозиціонеру Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська до Москви 20 серпня 2020 року. Після екстреної посадки його госпіталізували, а згодом доставили для лікування в клініку "Шаріте" в БерлініЄвропейські експерти підтвердили, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок" 14 грудня журналісти Bellingcat та The Insider опублікували розслідування про групу співробітників ФСБ, які причетні до отруєння російського опозиціонера. Також сам Навальний 21 грудня оприлюднив запис телефонної розмови з Костянтином Кудрявцевим , військовим хіміком з Інституту криміналістики ФСБ, згаданим в розслідуванні.

Чому Навальний – людина року в Росії

У російській опозиції є дуже різні люди з кардинально різною позицією, але Навальний дуже відрізняється від усіх. Безумовно, в країні, яка заточена під одного царя, повинен бути 1 самозванець, ворог держави – цією людиною безповоротно став Навальний,

Для пострадянського простору, до прикладу, Тихановська – теж людина року. Однак для Росії, безумовно, Навальний став людиною 2020 року.

Як Навальний став людиною 2020 року в Росії – читайте тут.

Про українське походження Навального

У Навального є зв'язок з Україною, якщо говорити про походження. Він навіть в одному з ефірів на "Інтері" приблизно 10 років тому сказав, що більша його частина є українською за походження. У нього є багато родичів в Україні.

В яких регіонах України є родичі в Олексія Навального – читайте тут.

Чи може Навальний стати президентом Росії

Я б хотів, щоб Навальний став новим президентом Росії. Реальні передумови для цього є. Він – мужній російський чоловік, його не отруїв "Новачок", про його труси говорить вся країна.

Є багато мінусів, які люди не сприймуть. Десятиліттями росіянам говорять про Америку, злих західних геїв, які намагаються зруйнувати Росію. Навальний живе на Заході і, як їм говорить пропаганда, використовує американські ЦРУшні дані.

Про перспективу Навального на президентських виборах у Росії – читайте тут.

Про те, коли Путін може піти з Кремля

В Росії не буде такого Майдану як в Україні, бо там по-іншому налаштоване суспільство. Якщо щось станеться, то, я думаю, двома шляхами: це буде рішення серйозних людей на самому верху країни і потім до цього може додатися дестабілізація по регіонах.

Як Володимир Путін може піти з влади Росії – читайте тут.

Як у Росії ставляться до Медведчука

Росія бачить Медведчука таким же, як і тих, хто відповідав за отруєння Навального – ще одним помічником Путіна. Медведчук – акуратний. Але з точки зору логіки спецслужб всі його починання досі завершувалися "диким розпилюванням бюджету" і не дуже хорошим результатом, навіть для нього.

Про ставлення Кремля до Медведчука – читайте тут.

Чи покращаться відносини США й Росії

Я не вірю ні в яке перезавантаження при Путіні. Його історія відносин зі Штатами якось ніби вражає його самолюбство. Він постійно на них ображається. Звичайно, Байден – не друг Путіна. І це дуже зрозуміло.

Чи зміниться політика Росії при новому президенті США – читайте тут.