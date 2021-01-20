Отруєння чадним газом у Маріуполі: загинули люди
У Маріуполі в одному з приватних будинків сталась трагедія. В результаті отруєння чадним газом загинули троє людей.
Жодних ознак пожежі не було
Трагедія сталась пообіді 19 січня. Про це інформує пресслужба ДСНС.
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Рятувальники повідомили, що жодних ознак пожежі не було. Тому підрозділи ДСНС не залучались.
Тим часом, у поліції Маріуполя повідомили, що мовиться про смерть 43-річного подружжя та 66-річної пенсіонерки. Наразі тіла направили на судово-медичну експертизу. Поки що подію кваліфікували як нещасний випадок.
За добу в Україні сталось більше ніж 200 пожеж
Надзвичайники повідомили, що лише за добу 19 січня у житловому секторі України сталось 207 пожеж. Вогонь забрав життя 17 людей. Причинами трагедій здебільшого ставали порушення правил пожежної безпеки, неправильне використання приладів обігріву та пічного опалення, а також неполадки з електричним та газовим обладнанням.
- На Дніпропетровщині в пожежі загинула 1-річна дитина.
- На Закарпатті – загинули 2 людей.
- У Чернівецькій області – через недбалість під час куріння загинув господар будинку.
- На Сумщині – вогонь забрав життя чоловіка.
- У Житомирській області – через пожежу, що спалахнула від сигарети, загинув дідусь.
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