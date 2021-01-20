У Маріуполі в одному з приватних будинків сталась трагедія. В результаті отруєння чадним газом загинули троє людей.

Жодних ознак пожежі не було

Трагедія сталась пообіді 19 січня. Про це інформує пресслужба ДСНС.

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Рятувальники повідомили, що жодних ознак пожежі не було. Тому підрозділи ДСНС не залучались.

Тим часом, у поліції Маріуполя повідомили, що мовиться про смерть 43-річного подружжя та 66-річної пенсіонерки. Наразі тіла направили на судово-медичну експертизу. Поки що подію кваліфікували як нещасний випадок.

За добу в Україні сталось більше ніж 200 пожеж

Надзвичайники повідомили, що лише за добу 19 січня у житловому секторі України сталось 207 пожеж. Вогонь забрав життя 17 людей. Причинами трагедій здебільшого ставали порушення правил пожежної безпеки, неправильне використання приладів обігріву та пічного опалення, а також неполадки з електричним та газовим обладнанням.