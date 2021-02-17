Школярку з Боярки могли свідомо довести до самогубства: прокуратура почала розслідування

Джерело:Прокуратура Київщини
Через отруєння 2 семикласниць у Боярці, що під Києвом, розпочали кримінальне провадження. Справа стосується доведення дівчат до самогубства.
Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури здійснюватимуть процесуальне керівництво у провадженні за цим фактом. Розслідування вже розпочали.
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"Зараз проводяться всі необхідні слідчі дії, направлені на повне та об'єктивне дослідження всіх обставин трагічної події", – мовиться у повідомленні прокуратури.
Поліцейські також встановили провізорів, які зізналися у тому, що продали медичний препарат дітям.
Крім цього, у прокуратурі вкотре наголосили батькам, щоб ті не втрачати пильності щодо дітей.