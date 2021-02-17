Через отруєння 2 семикласниць у Боярці, що під Києвом, розпочали кримінальне провадження. Справа стосується доведення дівчат до самогубства.

Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури здійснюватимуть процесуальне керівництво у провадженні за цим фактом. Розслідування вже розпочали.

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"Зараз проводяться всі необхідні слідчі дії, направлені на повне та об'єктивне дослідження всіх обставин трагічної події", – мовиться у повідомленні прокуратури.

Поліцейські також встановили провізорів, які зізналися у тому, що продали медичний препарат дітям.

Отруєння школярок у Боярці: що відомо

Напередодні двоє дівчат сьомого класу подивились відео в соцмережі Тіk Тоk із закликом спробувати медичний препарат "Дротаверин".

На перерві учениці придбали в аптеці лікарський засіб та вжили кожна по 40 таблеток в приміщенні школи.

Дівчат у непритомному стані знайшли однокласниці, які забили на сполох.

Медики констатували смерть 13-річної школярки, іншу 12-річну дівчину – доправили до лікарні. Її стан – задовільний.

Слідчі направили листи до відповідних інстанцій, зокрема до Держлікслужби України щодо законності продажу лікарських препаратів дітям.

Крім цього, у прокуратурі вкотре наголосили батькам, щоб ті не втрачати пильності щодо дітей.