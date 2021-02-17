Школярку з Боярки могли свідомо довести до самогубства: прокуратура почала розслідування
Через отруєння 2 семикласниць у Боярці, що під Києвом, розпочали кримінальне провадження. Справа стосується доведення дівчат до самогубства.
Джерело:Прокуратура Київщини
Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури здійснюватимуть процесуальне керівництво у провадженні за цим фактом. Розслідування вже розпочали.
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"Зараз проводяться всі необхідні слідчі дії, направлені на повне та об'єктивне дослідження всіх обставин трагічної події", – мовиться у повідомленні прокуратури.
Поліцейські також встановили провізорів, які зізналися у тому, що продали медичний препарат дітям.
Отруєння школярок у Боярці: що відомо
- Напередодні двоє дівчат сьомого класу подивились відео в соцмережі Тіk Тоk із закликом спробувати медичний препарат "Дротаверин".
- На перерві учениці придбали в аптеці лікарський засіб та вжили кожна по 40 таблеток в приміщенні школи.
- Дівчат у непритомному стані знайшли однокласниці, які забили на сполох.
- Медики констатували смерть 13-річної школярки, іншу 12-річну дівчину – доправили до лікарні. Її стан – задовільний.
- Слідчі направили листи до відповідних інстанцій, зокрема до Держлікслужби України щодо законності продажу лікарських препаратів дітям.
Крім цього, у прокуратурі вкотре наголосили батькам, щоб ті не втрачати пильності щодо дітей.
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