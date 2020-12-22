Політика року з коронавірусом була цікава: поразка Дональда Трампа, потужні протести у Білорусі, отруєння Навального та інші. Світ входить у 2021 рік геть іншим.

2020 рік виявився цікавим на політичні та безпекові події, вмістивши навіть одну гарячу війну в Європі – у Нагірному Карабасі. 24 канал розповідає про ситуації, які резонували у всьому світі.

Поразка Дональда Трампа на виборах президента США

Трамп залишить Білий Дім, але не політику / Фото Entertainment Weekly

У Сполучених Штатах Америки 14 грудня 2020 голосували виборники. За них, власне, американці і віддали свої голоси на загальних виборах 3 листопада. Цьому передували побоювання, що дехто з них проголосує не так, як потрібно, а також погрози від чинного лідера нації. Виборна колегія була останнім шансом кампанії Трампа перемогти, після того як більшість судів відхилили республіканські позови.

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Але все відбулося як треба і виборники віддали більшість глоосів Байдену – 306 при необхідних для перемоги 270. Джо Байден та Камала Гарріс офіційно оголошені переможцями виборів у США. Після того, як голоси ще раз підрахує Конгрес на спільному засіданні 6 січня, останнім ритуалом стане інавгурація 20 січня 2021 року.

Трамп продовжує заявляти, що він не визнає результати виборів, але покине Білий Дім з доброї волі. Втім, очікувати його появи 20 січня на присязі Байдена та Гарріс все ж не варто. Він вже оголосив про намір балотуватися знову у президенти США у 2024 році.

То як колишній віце-президент епохи Барака Обами виграв ці непрості та скандальні вибори? По-перше, у нього був колосальний досвід у Білому Домі – 8 років. і 40 – загалом в політиці. Джозеф Байден – це людина системи, що повертається до влади.

Але саме голосування більшою мірою проти Трампа, ніж за Байдена. До кандидата від Демократів теж є чимало питань. Наприклад, що його повістка декому здається занадто лівою. Насправді, були ще лівіші суперники на праймеріз – Берні Сандерс та Елізабет Воррен. Кампанія ж Байдена зібрала всі напрацювання докупи.

Джо Байден доклався і персонально: зміг зібрати та втримати цікаву коаліцію, де навіть були помірковані республіканці. Новообраний президент настільки притягує до себе увагу, як Трамп. Його кампанія була тихою, обережною, з увагою до пандемії COVID-19, але включала у себе багато перемовин. Наприкінці, у "синіх" залишилося набагато більше грошей на рахунку, ніж у "червоних", які багато витрачали на ранніх етапах.

Використання голосування поштою додало Байдену багато голосів, тоді як Трамп не міг поповнити свою "скарбничку". Скільки прийшло на дільниці, стільки й віддали голоси. Також, Америка дуже стомилася від 4 років безперервних новин і просто хотіла пожити спокійно деякий час.

Отруєння Олексія Навального

Навальний ледь не загинув два рази / Фото Axios

Ця подія сталася 20 серпня 2020 в літаку, яким російський опозиціонер летів з Томська до Москви. Німецькі спеціалісти виявили, що його отруїли новим типом "Новачка". Навальний впав у кому на деякий час. Згодом, його перевезли на лікування у клініку "Шаріте", де він прийшов до тями та почав реагувати на зовнішні подразники.

Але перед вильотом до Берліну його намагалися отруїти удруге, передають іноземні ЗМІ. Це було зроблено, щоб "Навальний точно не доїхав до Берліну".

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Вперше подібні підозри були висунуті ще у жовтні 2020 року. За попереднім задумом, політик мав померти ще у літаку. За цю спробу ліквідації, Кремль отримав нові санкції. Тепер закінчення трубопроводу "Південний Потік-2" під загрозою.

Отруєння – звична справа в РФ Сам Навальний вважає, що за його отруєнням стоїть особисто президент РФ Володимир Путін. Незважаючи на внесення "Новачка" до списку хімічної зброї, Росія продовжує його розробку та вдосконалення навіть зараз.

Bellingcat провели власне розслідування та заявили, що Навального намагалися отруїти агенти ФСБ, які слідкували за ним понад 10 років. Оперативники діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ РФ. У місті Калінінград влітку ця ж група вже намагалася вбити опозиціонера, але постраждала натомість його дружина Юлія.

Війна у Нагірному Карабасі

Остання війна у Європі: коротка, але кривава / Фото Daily Sabah

Нагірний Карабах – територія між Азербайджаном та Вірменією, яка має давнє коріння і 100-річний конфлікт.

Вона була включена до складу Азербайджану ще Йосипом Сталіним ще на початку становлення СРСР Але населена переважно вірменами. Тоді ж сталася Шушинська різанина, коли більшість вірменського населення було вирізано.

У 1988 році Карабах голосував на референдумі за приєднання до Вірменії, але цього не сталося. За міжнародним правом, якого дотримується й Україна, Нагірний Карабах – окупована територія Азербайджану. Нагірно-Карабаську Республіку майже ніхто не визнає.

Збройний конфлікт триває з 1991 року. Тоді вірменам вдалося відкинути азербайджанців та захопити 7 гірських районів (які були передані Баку за результатами другої війни у Карабасі – 24).

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Загинуло 30 тисяч людей, сотні тисяч перетворилися на біженців. За Єреваном формально, але не дуже активно стояла Росія. Натомість, азербайджанців підтримувала Туреччина, надаючи зброю, безпілотні апарати та навіть своїх військових радників.

Також на боці ісламської республіки, за повідомленнями зарубіжних ЗМІ, воювали сирийські найманці. Влітку 2020 року в Арцаху (вірменська назва Карабаху – 24) сталися невеликі сутички, загинуло 17 людей. Але Друга Карабахська почалася 27 вересня. Наразі складно сказати, хто почав першим, бо сторони звинувачують одна одну у обстрілах столиці НКР Степанакерту. У боях були використані танки, артилерія, БПЛА, касетні бомби, авіація.

Невизнана республіка запровадил воєнний стан та оголосила мобілізацію. Азербайджан зробив те саме, але мобілізував населення лише частково. Вірменія закликала все чоловіче населення до зброї. Через велику кількість пропаганди та перехресних звинувачень, верифікувати факти дуже складно. 9 листопада, влада НКР заявила, що втратила контроль над ключовим містом Шуша, що стало передвісником поразки Вірменії.

Вже наступного дня, президенти РФ, Вірменії та Азербайджану підписали спільну заяву про припинення бойових дій. Баку має отримати частину територій, в НКР введуть миротворців з Росії. Вони будуть розміщені вздовж лінії зіткнення та у Лачинському коридорі.

Зокрема, Азербайджан отримає Агдамський район. Конкретно, Вірменія втратила 5 міст, 4 містечка, 240 сіл, кордон з Іраном повернувся під контроль Баку. Офіційно загинуло 2723 солдатів з Азербайджану, 3537 – з Вірменії. Також були жертви серед цивільного населення.

12 грудня обидві країни звинуватили одна одну у порушенні мирної угоди: мовляв, вірмени здійснили провокативні дії щодо звільнених територій. Єреван сказав, що азербайджанська армія провела наступальні дії.

Протести у Білорусі

Білоруси вимагають відставки Олександра Лукашенко / Фото TIME

Протести у Білорусі, які продовжуються і зараз, стали найбільш масштабними в історії країни. Вони почалися після того, як чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко 9 серпня виграв чергові вибори голови держави. Але міжнародна спільнота та опозиція вважають, що вибори були сфальсифіковані, бо Лукашенко набрав більше 80% голосів.

Мирні акції згодом переросли у зіткнення з поліцією, масові затримання, тортури. Було повідомлено про випадки вбивств протестувальників. Проти Лукашенко та Білорусі ввели санкції. Світлана Тіхановська, яка була соперницею чинного лідера країни, виїхала за її межі та продовжує боротьбу в еміграції.

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Так само вчинила і лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алєксієвич. Ті, хто лишився в країні та сформував Координаційну Раду, був затриманий та може потрапити за грати з реальним терміном.

Тіхановська заявила, що готова очолити країну на перехідний період. Але Лукашенко, незважаючи на заяви, поки у відставку не збирається. Раніше він казав, що єдиний спосіб змінити владу – вбити його. Інавгурація була проведена таємно, але Україна разом з іншими державами заявила, що не готова визнати Лукашенко президентом. Кордони країни залишаються закрити на виїзд, формально – через коронавірус.

Перша смерть у Білорусі 10 серпня загинув перший протестувальник – в нього потрапив вибух. Телеграм-канал "Беларусь головного мозга" вважає, що йому під ноги могли кинути світлошумову гранату. 9 грудня протестам виповнилося 120 діб. 8 листопада було зафіксовано не менше 1020 затриманих на мітингах.

Ще одна смерть стала резонансною: невідомі побили до смерті Романа Бондаренко біля його дому, а потім повезли до відділку. Він помер у комі в лікарні швидкої допомоги. Наразі, посилюється тенденція до ще більшої ізоляції країни, що потенційно розв'язує руки Росії. Є загроза анексії частини території.

Пандемія COVID-19

Наприкінці 2019 року в Китаї, в місті Ухань, з'явився новий коронавірус (загалом, вони відомі світу з 1960-х років), який отримав назву SARS-CoV-2. КНР не змогла втримати його у своїх кордонах, тож він швидко поширився світом, викликавши потужну пандемію. Планета фактично зупинилася: локдауни, заборони, обмеження, тестування стали новою нормою.

Хоча зараз повідомляється, що перші випадки зараження фіксувалися насправді ще у листопаді 2019 року. На 9 грудня 2020 року захворіло більше 69 млн людей, померло – більше 1,5 млн. Але одужало близько 48 млн землян. В основному, коронавірус передається через тісний контакт, особливо у закритих будівлях з поганою вентиляцією, на церковних службах, концертах, співах, у натовпах.

Окрім стандартних респіраторних симптомів, COVID-19 характеризується труднощами з диханням, нестачею кисню. Можуть тимчасово втрачатися нюх та смак, але не у всіх людей.

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Також передача можлива через краплі, які висять у повітрі після чхання, кашлю чи розмови. Інфікування через поверхні наразі вважається малоймовірним, але можливим. Найбільш заразною людина є протягом перших трьох днів після появи симптомів (але поширювати вірус вона може і безсимптомно – 24). Насправді, більша частина хворіє у легкій чи помірній формі. Найбільш COVID-19 небезпечний для людей похилого віку, зі слабким імунітетом та супутніми хворобами.

Де проблеми ВООЗ обережно каже, про можливе завершення пандемії найближчим часом через одночасну розробку кількох вакцин. У Британії та США вже почалася вакцинація. Слід вказати, що Сполучені Штати стали країною, по якій сильніше всього вдарила пандемія. В Європі це Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, Британія. Небезпечна ситуація в Росії, Україні, Білорусі.

З іншого боку, сам Китай доволі швидко та успішно поборов епідемію та зараз відновлює потужності. Втім, повернутися у звичний ритм світ зможе не раніше другої половини 2021 року, бідні та не дуже розвинуті країни – і того пізніше. Економічні втрати від пандемії є неймовірними, особливо у секторах послуг, харчування, розваг та подорожей. Багато де скасовують чи й обмежують святкування Нового Року та Різдва.